В Барнауле 25 апреля должен был состояться концерт исполнителя Xolidayboy, он должен был пройти в «Титов-Арене». Однако чуть меньше чем за неделю организаторы сообщили, что концерт переносится в «Фараон». В итоге его отменили, рассказал amic.ru.

Почему отменили концерт в Барнауле

Людей, которые собирались посетить концерт, успокаивали организаторы. Они сообщили, что не стоит сдавать билеты, они будут действительны на новой площадке.

Источнику удалось пообщаться с администрацией клуба, куда перенесли концерт и они рассказали, что выступление отменено. Об этом им сообщили организаторы.

Ранее стало известно, что Минкульт Алтайского края порекомендовал организаторам отменить выступление рэпера в "Титов-Арене". Этому поспособствовали обращения жителей города.

Причиной общественного резонанса стали ранее проводимые концерты, на которых исполнитель демонстрирует, по мнению некоторых, недопустимое поведение. Барнаул стал не первым городом, где просили отменить концерт исполнителя.

Как сообщала gazeta.ru в середине марта с аналогичной рекомендацией к руководителю одной из площадок в Томске обратился Минкульт Томской области.

Концерт. Микрофон

Что стало причиной обращений

Причиной многочисленных обращений послужил внешний вид исполнителя. Один из общественников нашел во внешнем виде рэпера пропаганду ЛГБТ*, а в постах в социальных сетях — поддержку ВС Украины.

Еще в феврале выступление весьма скандального Ивана Минаева (настоящее имя исполнителя) отменили в Нижнем Новгороде. Тогда у них с директором Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной случился конфликт. В Telegram-канале Мизулина рассказала, как к ней приходят гневные письма с требованием отменить тур парня по стране из-за проукраинских высказываний.

Иван Минаев. Telegram-канал «xolidayboy»

Чем известен исполнитель

Xolidayboy (Иван Минаев) обрел популярность после резонанса его песни «Моя хулиганка» в социальных сетях. До этого он был известен как блогер и снимал ролики в интересных образах, используя цветные линзы, макияж, а также красил ногти.

*организация запрещена и признана экстремистской на территории РФ.

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