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Ольга Бузова потребовала от ТНТ главный приз реалити-шоу "ДОМ-2"

Утренний эфир ТНТ сегодня был особенно бодрым, ведь помимо интересных рубрик в шоу "Утро. ТНТ", в студию программы пришла Ольга Бузова, которая в этом году отмечает 20-летие телекарьеры.

"Утро. ТНТ". Ольга Бузова.
"Утро. ТНТ". Ольга Бузова.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Канал ТНТ Ольга считает родным, ведь 15 мая 2004 года вся страна впервые увидела её в эфире телепроекта "ДОМ-2". За это время из простой участницы реалити Ольга Бузова выросла до настоящей звезды российского шоу-бизнеса. Она призналась, что школа "ДОМа-2" её действительно закалила. Участники телепроекта невзлюбили яркую девушку и практически каждый день голосовали за то, чтобы она покинула популярный телепроект. И каждый раз теледиву спасали зрители.

"Уже тогда я была самой популярной участницей телепроекта! Почему я повелась на шоу? Там разыгрывался дом. На тот момент мы с Романом Третьяковым были единственной парой! Где мой дом?", - обратилась ведущая к родному телеканалу.

Также Ольга рассказала о том, что в последнее время берёт выходной в воскресенье, чтобы уделить это время себе: сходить на массаж, и главное, вечером посмотреть шоу "Сокровища императора" - реалити, которое идёт целых три часа и всё равно не может вместить всех событий, которые происходили на проекте.

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