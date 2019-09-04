В Барнауле отремонтируют дряхлый реактивный самолет

Самолет временно демонтируют и оставят внизу у постамента. Пока «Альбатрос» будет на земле, вокруг организуют круглосуточную охрану.
Старую металлическую обшивку заменят на новую цветную, а также укрепят само основание.
В порядок приведут и территорию рядом с авиапамятником. Там появится газон, цветочные вазоны, подходы выложат плиткой, поставят скамейки и урны.
Самолет на пересечении улицы появился в 2000 году в память о барнаульских летчиках.
Еще в мае барнаульцы жаловались на опасную конструкцию. По словам горожан, самолет «срывался с цепи» и покачивался от ветра.