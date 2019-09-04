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Жизнь

В Барнауле отремонтируют дряхлый реактивный самолет

Памятник «Реактивный учебно-боевой самолет Л-39» на пересечении улиц Взлетной и Шумакова в Барнауле дождался ремонта. Конструкцию принялись обновлять по районному плану благоустройства, сообщили в мэрии.

Самолет Л-39 в Барнауле.
Самолет Л-39 в Барнауле.
barnaul.org

Самолет временно демонтируют и оставят внизу у постамента. Пока «Альбатрос» будет на земле, вокруг организуют круглосуточную охрану.

Старую металлическую обшивку заменят на новую цветную, а также укрепят само основание.

В порядок приведут и территорию рядом с авиапамятником. Там появится газон, цветочные вазоны, подходы выложат плиткой, поставят скамейки и урны.

Самолет на пересечении улицы появился в 2000 году в память о барнаульских летчиках.

Еще в мае барнаульцы жаловались на опасную конструкцию. По словам горожан, самолет «срывался с цепи» и покачивался от ветра.

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