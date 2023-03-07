В Барнауле перед 8 марта проконтролировали уборку снега рядом с магазинами и кафе

Контроль осуществляют специалисты городского и районных комитетов по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.
В адрес 300 организаций города направили телефонограммы. Для обеспечения безопасности граждан власти предписали очистить кровли, входные узлы от снега и наледи.
При гололедице предприятиям нужно посыпать песком входные узлы и пешеходные дорожки.
В ходе рейдов обследовали более 200 торговых помещений.
«Устранение выявленных замечаний по уборке прилегающих территорий от снега и наледи находится на контроле», — добавили в мэрии.