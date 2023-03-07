7 марта
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Жизнь

В Барнауле перед 8 марта проконтролировали уборку снега рядом с магазинами и кафе

В Барнауле 6 и 7 марта проконтролировали уборку снега возле кафе и магазинов, сообщает мэрия города.

Рейды по уборке снега.
Рейды по уборке снега.
barnaul.org

Контроль осуществляют специалисты городского и районных комитетов по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.

В адрес 300 организаций города направили телефонограммы. Для обеспечения безопасности граждан власти предписали очистить кровли, входные узлы от снега и наледи.

При гололедице предприятиям нужно посыпать песком входные узлы и пешеходные дорожки.

В ходе рейдов обследовали более 200 торговых помещений.

«Устранение выявленных замечаний по уборке прилегающих территорий от снега и наледи находится на контроле», — добавили в мэрии.

Ранее улицы и тротуары Барнаула очищали от мокрого снега.

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