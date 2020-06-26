В Барнауле перекореженный после ДТП остановочный павильон подняли и воткнули обратно

Жительница барнаульского поселка Лебяжье рассказала в паблике « Чёрное и Белое Барнаул » про конструкцию на остановке, которая встречает и провожает пассажиров.

«На конечной остановке села Лебяжье была авария, и там просто снесли остановку. Но ее поставили обратно, и стоит она вся искореженная, вот-вот свалится на кого-нибудь», — рассказала местная жительница.

Женщина недоумевает, как «вообще додумались поднять и поставить», ведь там «дети и старики стоят и ждут автобусы».

Она поинтересовалась, куда следует обратиться с вопросом по благоустройству. Ей посоветовали позвонить в администрацию — и поселка, и района, и города.

При этом в комментариях пришли к выводу, что пока конструкция никого не убила, она так и будет встречать и провожать людей.

Ранее в Барнауле «небольшой ветерок» уронил крышу на машины и чуть подальше перенес остановку.