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Жизнь

В Барнауле перекореженный после ДТП остановочный павильон подняли и воткнули обратно

Жительница барнаульского поселка Лебяжье рассказала в паблике «Чёрное и Белое Барнаул» про конструкцию на остановке, которая встречает и провожает пассажиров.

Остановка после ДТП в Барнауле.
Остановка после ДТП в Барнауле.
vk.com/chb_brn.

«На конечной остановке села Лебяжье была авария, и там просто снесли остановку. Но ее поставили обратно, и стоит она вся искореженная, вот-вот свалится на кого-нибудь», — рассказала местная жительница.

Женщина недоумевает, как «вообще додумались поднять и поставить», ведь там «дети и старики стоят и ждут автобусы».

Она поинтересовалась, куда следует обратиться с вопросом по благоустройству. Ей посоветовали позвонить в администрацию — и поселка, и района, и города.

При этом в комментариях пришли к выводу, что пока конструкция никого не убила, она так и будет встречать и провожать людей.

Ранее в Барнауле «небольшой ветерок» уронил крышу на машины и чуть подальше перенес остановку.

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