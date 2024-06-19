В Барнауле перекрыли участок на Павловском тракте.

В Барнауле с 16 июня ограничено движение транспорта на трех участках Павловского тракта из-за проведения работ по реконструкции сетей водоснабжения.

С 16 июня и до 5 августа будет действовать ограничение движения в районе здания МФЦ: закрыта правая полоса при повороте на ул. Сельскохозяйственную. А с 28 июля по 28 августа перекроют одну правую полосу при движении из центра города на пересечении с ул. Новороссийской.

Во время действия ограничений на этих участках будут дежурить экипажи ДПС. Также особое внимание уделят освещению проезжей части в темное время суток.

Схема движения

В районе ул. Новороссийской будет организовано реверсивное движение с разделением по времени суток:

С 16:00 до 22:00 — одна полоса для движения в центр города, две полосы для движения из центра.

С 22:00 до 16:00 — две полосы для движения в центр и одна полоса для движения из центра в спальные районы.

Общественный транспорт

Автобусы, следующие по Павловскому тракту, будут ходить по привычным маршрутам. Реконструкция не повлияет на работу общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что участок Павловского тракта перекрыли в Барнауле.

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