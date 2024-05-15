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Жизнь

В Барнауле перекроют дороги из-за «Музейной ночи»

18 мая в городе пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». В связи с этим движение автомобильного транспорта будет закрыто на некоторых участках дорог, сообщили в мэрии.

Ограничения будут действовать на следующих участках города:

  • четной и нечетной проезжих частей ул. Ползунова (от пр. Социалистического до пр. Красноармейского), с 18:00 (18.05.2024) до 02:00 (19.05.2024);
  • проезжей части ул. Льва Толстого (от пр. Ленина до ул. Максима Горького), с 18:00 (18.05.2024) до 02:00 (19.05.2024).

Движение автобусов на время перекрытия будет организовано по следующим схемам:

  • при движении до «пл. Спартака» по маршруту №73р: пр. Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр. Красноармейский — пл. Спартака. Обратно: без изменений;
  • при движении до ЛДП «Спартак-2» по маршруту №57: пр. Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр. Красноармейский — ул. Пушкина — пр. Социалистический — ул. Ползунова — пр. Ленина, далее по маршруту. Обратно: пр. Социалистический — ул. Пушкина — пр. Красноармейский, далее по маршруту;
  • при движении до ЛДП «Спартак-2» по маршруту №60: пр. Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр. Красноармейский — ул. Пушкина — пр. Социалистический — ЛДП «Спартак-2». Обратно: пр. Социалистический — ул. Пушкина — пр. Красноармейский, далее по маршруту;
  • при движении до пл. Баварина по маршруту №47: пр. Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр. Красноармейский — ул. Пушкина — пр. Социалистический — ул. Ползунова — пр. Ленина, далее по маршруту. Обратно: без изменений.
  • при движении до остановки «Мебельная фабрика» по маршрутам №109, 109оп: пр. Красноармейский — ул. Пушкина — пр. Социалистический — ул. Ползунова — пр. Ленина, далее по маршрутам. Обратно: пр. Ленина — ул. Пушкина — пр. Красноармейский — разворот на ул. Гоголя — пр. Красноармейский, далее по маршрутам.

Ранее в Алтайском крае временно ограничили движение транспорта из-за военных колонн.

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