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Жизнь

В Барнауле перекроют ул. Молодежная на 4 дня. В чем причина

В связи с проведением работ на теплосетях с 6 по 10 июня в Барнауле перекроют ул. Молодежная, сообщает «Барнаул».

На ул. Молодежной с 17 мая проводится капитальный ремонт участка тепловой сети протяженностью 170 м. Теплосеть на этом участке была изношена, и за последние несколько лет здесь произошло 12 аварий. Без теплоснабжения могли остаться более 8 тыс. барнаульцев.

В связи с проведением работ с 17 мая по 6 июня ограничено движение автотранспорта по всей ширине нечетной стороны проезжей части ул. Молодежной от здания №24 до здания №28.

С 6 по 10 июня улица будет полностью перекрыта.

С 22:00 6 июня до 22:00 10 июня автобусы №33р будут следовать по измененному маршруту: в прямом направлении — пр-кт Красноармейский, пр-кт Строителей, пр-кт Калинина; в обратном — пр-кт Калинина, пр-кт Строителей и пр-кт Красноармейский.

Основные работы на участке планируют завершить к 10 июня, включая открытие движения по ул. Молодежной. Полное благоустройство территории будет выполнено до 4 июля.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках дорог, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, что барнаульцам не могут дать горячую воду из-за повреждений теплосети.

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