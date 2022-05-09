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Жизнь

В Барнауле первые лица края, члены «Единой России» и активисты почтили память павших воинов

В Барнауле в понедельник, 9 мая, в честь 77-й годовщины Великой Победы проходят главные торжественные мероприятия. Празднования начались с церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы.

В Барнауле "Единая Россия" почтила память павших войнов.
В Барнауле "Единая Россия" почтила память павших войнов.
предоставлено altapress.ru

«Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, секретарь Алтайского реготделения „Единой России“, председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко, секретарь Барнаульского местного отделения „Единой России“, глава города Вячеслав Франк, председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич, исполнительный секретарь Барнаульского отделения партии Кирилл Гусев и участники предварительного голосования: Сергей Струченко, Вячеслав Перерядов, Дмитрий Абалымов, Светлана Бочкова Иван Гладких, Валерий Касплер, Андрей Курышин, Иван Огнев, Марина Понкрашева, Роман Репа, Юрий Ряполов, Николай Савинский, Андрей Солодилов и Кристина Юстус вместе с активистами „Молодой Гвардии Единой России“, представителями патриотических, молодежных и общественных организаций приняли участие в торжественной церемонии», — сообщили в «Единой России».

Цветы возложили у пантеона с фамилиями бойцов, отдавших жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с 77-й годовщиной Победы.

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