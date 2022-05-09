9 мая
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Жизнь

«Цена Победы над страшным врагом»: Томенко 9 мая поздравил жителей Алтая с триумфом нашего народа

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

Томенко и Романенко отметили, что сегодня, 9 мая, в каждом поселке, селе и городе Алтайского края потомки ветеранов поименно вспомнят героев, воздадут дань их мужеству и почтят память павших.

«Глубокоуважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие жители Алтайского края! Сердечно поздравляем вас с важнейшим праздником страны! День Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов навсегда вошел в мировую историю как символ триумфа нашего народа в борьбе с фашистскими захватчиками. Военное поколение, пройдя тяжелейшие испытания, подарило нам свободу, право говорить на родном языке, жить под мирным небом, растить детей и строить будущее.

Война оставила неизгладимый след в судьбе каждой семьи в России. Более 250 тысяч уроженцев Алтайского края не вернулись с фронта, сотни тысяч получили ранения. Поколение овдовевших, осиротевших, ждущих до конца жизни весточки от пропавших без вести — цена Победы над страшным врагом. Забыть о ней — значит предать подвиг наших героев, ветеранов и тружеников тыла. Мы, наследники Победы, всегда будем хранить память о тех событиях и защищать правду о войне.

В этом году после двухлетнего перерыва 9 мая вновь в очном формате пройдет масштабная акция „Бессмертный полк“. В день 77-й годовщины Победы в каждом поселке, селе и городе Алтайского края потомки ветеранов Великой Отечественной войны поименно вспомнят героев, воздадут дань их мужеству, почтят память павших. Желаем всем здоровья, счастья, благополучия и мира. С Днем Великой Победы!»

Ранее Томенко рассказал о встрече с ветераном: «Преклоняюсь перед поколением наших победителей».

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