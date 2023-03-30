30 марта
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Жизнь

В Барнауле подготавливают стройплощадку для развязки на Змеиногорском тракте

Участок между Змеиногорским трактом и поселком Южный начали очищать от снега и грязи. Как удалось узнать «Толку» 29 марта, после этого там возведут забор.

Новая развязка на Змеиногорском тракте в Барнауле.
Новая развязка на Змеиногорском тракте в Барнауле.
barnaul.org

Напомним, трехуровневую развязку за 2,9 млрд рублей должны были начать строить еще летом 2022, однако проект пришлось сдвинуть на более поздний срок. Как раз на конец марта — начало апреля.

Основные работы на участке пройдут в 2024 году. Причиной стала реконструкция моста на Новом рынке.

Когда развязку построят, автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322.

Съехать на Змеиногорский тракт можно будет по кольцу, которое планируется сделать в пять раз больше существующего. Чтобы это провернуть, разберут кафе «У Григорича». Его перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

На выезде из Барнаула будет подземный тоннель длиной 410 метров. Ширина проезжей части всей развязки — от 3,5 до 16,5 метров.

Расчетная скорость движения — 60 км/ч.

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