В Барнауле подготавливают стройплощадку для развязки на Змеиногорском тракте

Участок между Змеиногорским трактом и поселком Южный начали очищать от снега и грязи. Как удалось узнать « Толку » 29 марта, после этого там возведут забор.

Напомним, трехуровневую развязку за 2,9 млрд рублей должны были начать строить еще летом 2022, однако проект пришлось сдвинуть на более поздний срок. Как раз на конец марта — начало апреля.

Основные работы на участке пройдут в 2024 году. Причиной стала реконструкция моста на Новом рынке.

Когда развязку построят, автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322.

Съехать на Змеиногорский тракт можно будет по кольцу, которое планируется сделать в пять раз больше существующего. Чтобы это провернуть, разберут кафе «У Григорича». Его перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

На выезде из Барнаула будет подземный тоннель длиной 410 метров. Ширина проезжей части всей развязки — от 3,5 до 16,5 метров.

Расчетная скорость движения — 60 км/ч.