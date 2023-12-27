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Жизнь

В Барнауле подтопило подходы к нескольким школам

Росводоканал Барнаул устраняет повреждение пожарного гидранта по адресу ул. 50 лет СССР, 33.

Женщина и вода.
Женщина и вода.
СС0

Отмечается, что вода вышла на поверхность и подтопила подходы к школе №88 и лицею №112.

При этом холодную воду в домах отключать не планируют.

Ранее сообщалось, что в одном из барнаульских поселков временно отключили холодную воду.

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