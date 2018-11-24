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Жизнь
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В Барнауле подвели итоги первого «раунда» охоты на нетрезвых водителей

Минувшей ночью, с 23 на 24 ноября, в Барнауле Госавтоинспекцией совместно с народной дружиной проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Полиция. ГИБДД
Полиция. ГИБДД
Анна Зайкова, altapress.ru

Всего за несколько часов рейда автоинспекторами были выявлены более 500 нарушений ПДД, в том числе 21 водитель привлечен к ответственности за пьяную езду.

Все они отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

«Уважаемые водители! Соблюдайте ПДД и откажитесь от поездок за рулем в состоянии опьянения», — говорится в обращении Отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу.

Сегодня ночью рейд продолжится. В патрулировании также буду участвовать экипажи ГИБДД из Бийска и Первомайского района. Полицейские будут дежурить в местах максимальной концентрации ДТП.

В Госавтоинспекции отмечают, что нетрезвых водителей несложно заметить на дороге. Они превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасную дистанцию, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра.

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