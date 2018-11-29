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Жизнь
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В Барнауле полицейские нашли в мусорном баке глухонемую женщину

В Барнауле мужчина ограбил глухонемую попутчицу. Женщине пришлось ночевать в мусорном баке, где ее и нашли полицейские, сообщает прокуратура Алтайского края.

Мусорные баки.
Мусорные баки.
barnaul.org

В августе женщина вместе с обвиняемым ехала из Заринска в Барнаул. В дороге попутчики выпивали. В краевой столице пассажиров высадили около одного из ресторанов на Красноармейском проспекте. Там мужчина сорвал с плеча новой знакомой сумку, в которой находилась одежда, телефон и банковская карта, а потом убежал.

Глухонемая женщина не знала, что делать, и переночевала в мусорном баке на улице. Вскоре там ее и нашли полицейские. Они пригласили сурдопереводчика, разобрались в ситуации и получили заявление о преступлении.

Мужчина, совершивший грабеж, признал вину и раскаялся в содеянном. он также частично возместил вред. Уголовное дело направили в суд.

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