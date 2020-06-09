В Барнауле после «бунта» в роддоме чиновники оказались в интересном положении

Сотрудники Родильного дома № 1 в Барнауле в понедельник, 8 июня, опубликовали в своем Instagram открытое обращение с призывом разрешить им работать, а женщинам позволить рожать.

Напомним, роддом сейчас находится в резерве на случай, если его площади экстренно понадобятся для размещения коек под прием зараженных коронавирусом.

В связи с такими обстоятельствами сотрудники медучреждения написали петицию под названием «Хотим открытия КГБУЗ «Родильный дом № 1».

«Минздрав России уже неоднократно в своих письмах и рекомендациях призывал воздержаться от чрезмерного перепрофилирования под инфекционные госпитали на местах, особенно это касается акушерских стационаров», — напомнили медики в своем обращении.

По их данным, Барнаул и Алтайский край распологают достаточным резервным количеством коек под инфицированных — об этом информируют региональные минздрав и Роспотребнадзор.

«Так почему же необходимо держать в резерве учреждение родовспоможения, которое чрезвычайно востребовано беременными и роженицами?» — спрашивают сотрудники роддома.

Пока что не последовало ответов от чиновников, которые от таких аргументов оказались в интересном положении.

12 место. «Беременный» ( 2011 год). Бюджет — $2 000 000. Сборы — $8 260 000. fishki.net

Врачи роддома также подчеркнули, что открытия с нетерпением ждут очень много беременных, которые «имеют право рожать в том родильном доме, который выбрали».

«А мы готовы продолжить работу и принять всех», — желают сотрудники учреждения работать по призванию.

В заключение они рассказали 55 летнюю историю родильного дома, в котором сложился профессиональный коллектив, и «будет неправильно и нерационально не позволять работать по профилю или перераспределять врачей».

Стоит отметить, что также 8 июня «бунт» произошел в краевом Диагностическом центре, расположенном в Барнауле. Там медики после получения зарплатных фишек практически «штурмом» выясняли нюансы начисления зарплаты, местонахождение обещанных выплат и режим труда.