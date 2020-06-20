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Жизнь

В Барнауле после «коронавирусного» простоя заработал дендрарий

Барнаульский дендрарий возобновил работу после коронавирусных каникул, пишет «Вечерний Барнаул». Есть один участок, который все еще остается закрытым для посетителей.

Барнаульский дендрарий. Май 2020 года.
Барнаульский дендрарий. Май 2020 года.
Дмитрий Лямзин

Речь идет об участке, где расположены растения Алтайского края и находится зона с водоемами. Там до сих пор не справились с последствиями урагана 2018 года.

«Видите ли, у нас много насаждений, и какую-то технику завести на территорию просто невозможно. К тому же всю площадь дендрария обслуживают три-четыре сотрудника. Мы успеваем за летний период сделать многое, но не все. Вот, к примеру, посмотрите, ствол и ветви поваленного дерева мы убрали, а огромный пень в полтора метра шириной лежит, возможности его вынести отсюда просто нет», — рассказала научный сотрудник лаборатории селекции декоративных растений НИИ им. Лисавенко Галина Синогейкина.

Цены на посещение дендрария остаются прежними: от 30 до 150 рублей. Экскурсии оплачиваются дополнительно.

О планах дендрарий и подготовке к открытию — в материале altapress.ru.

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