В Барнауле появилась первая «умная» остановка

В Барнауле на улице Георгиева работает первая в городе «умная» остановка. Там жители города могут узнать, когда придет транспорт, а также зарядить смартфоны, рассказал руководитель социального проекта «Гисот» Бжитских Ян.

Остановка «Стоматологическая поликлиника» на ул. Георгиева теперь оснащена экранным модулем, который показывает время прибытия транспорта. Также там можно зарядить свой гажет.

Помимо этого на остановке установили вечернюю подсветку и камеры видеонаблюдения, которые работают в круглосуточном режиме.

Ранее городская администрация сообщала об установке пяти «умных» остановочных павильонов, но остановка «Стоматологическая поликлиника» в списке не значилась. Её нынешнее оснащение изготовлено и установлено по инициативе барнаульских разработчиков социального проекта «Гисот».

Ян Бжитских,

уководитель социального проекта «Гисот»

Наш проект имеет уже довольно длинную историю. Первый пилотный модуль был установлен в феврале 2018 года. На примере данного модуля тестировалась морозостойкость, антивандальные качества, а так же отслеживалась стабильность работы исходного кода программного обеспечения. В данном виде модуль был установлен в феврале 2020 года, но анонсировался только сейчас, поскольку производились доработки самого модуля и освещение остановочного пункта в темное время суток.

Представитель проекта также сообщил, что уже ведутся работы по установке второго модуля и облагораживанию прилегающей территории.

Ранее altapress.ru писал, что мэрия Барнаула рассматривает возможность установить пять теплых остановочных павильонов с видеонаблюдением, бесплатным wi-fi и прочими удобствами.