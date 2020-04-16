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16 апреля
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Жизнь

В Барнауле появилась первая «умная» остановка

В Барнауле на улице Георгиева работает первая в городе «умная» остановка. Там жители города могут узнать, когда придет транспорт, а также зарядить смартфоны, рассказал руководитель социального проекта «Гисот» Бжитских Ян.

В Барнауле появилась первая "умная остановка"
В Барнауле появилась первая "умная остановка"
Ян Бжитских, https://vk.com/id361078887

Остановка «Стоматологическая поликлиника» на ул. Георгиева теперь оснащена экранным модулем, который показывает время прибытия транспорта. Также там можно зарядить свой гажет.

Помимо этого на остановке установили вечернюю подсветку и камеры видеонаблюдения, которые работают в круглосуточном режиме.

Ранее городская администрация сообщала об установке пяти «умных» остановочных павильонов, но остановка «Стоматологическая поликлиника» в списке не значилась. Её нынешнее оснащение изготовлено и установлено по инициативе барнаульских разработчиков социального проекта «Гисот».

Ян Бжитских,
уководитель социального проекта «Гисот»

Наш проект имеет уже довольно длинную историю. Первый пилотный модуль был установлен в феврале 2018 года. На примере данного модуля тестировалась морозостойкость, антивандальные качества, а так же отслеживалась стабильность работы исходного кода программного обеспечения. В данном виде модуль был установлен в феврале 2020 года, но анонсировался только сейчас, поскольку производились доработки самого модуля и освещение остановочного пункта в темное время суток.

Представитель проекта также сообщил, что уже ведутся работы по установке второго модуля и облагораживанию прилегающей территории.

Ранее altapress.ru писал, что мэрия Барнаула рассматривает возможность установить пять теплых остановочных павильонов с видеонаблюдением, бесплатным wi-fi и прочими удобствами.

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