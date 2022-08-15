15 августа
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Жизнь

В Барнауле появилось новое культурное пространство — как оно выглядит

В Барнауле в исторической части города на ул. Льва Толстого появилось новое культурное пространство. Фотографии показал барнаульский архитектор Александр Деринг.

Новое культурное пространство в Барнауле
Новое культурное пространство в Барнауле
t.me/deringarchitect

«Еще одно культурное пространство появилось на ул. Льва Толстого. Дизайн с стиле русского авангарда нач.20 века выполнила Настя Пахотина. Браво! Историческая часть города приобретает новый смысл и новую жизнь!», — написал Деринг в своем телеграм-канале.

Судя по фото, в новом пространстве есть сцена, большая лестница, на которой удобно сидеть, арт-объект в виде зеленого крана с дискошаром, площадка со столами.

Что конкретно собираются проводить на новой площадке — пока неизвестно.

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