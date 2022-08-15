«Еще одно культурное пространство появилось на ул. Льва Толстого. Дизайн с стиле русского авангарда нач.20 века выполнила Настя Пахотина. Браво! Историческая часть города приобретает новый смысл и новую жизнь!», — написал Деринг в своем телеграм-канале.
Судя по фото, в новом пространстве есть сцена, большая лестница, на которой удобно сидеть, арт-объект в виде зеленого крана с дискошаром, площадка со столами.
Что конкретно собираются проводить на новой площадке — пока неизвестно.
Ранее в Новосибирске известный мексиканский художник Трепо Паркер создал огромный мурал.