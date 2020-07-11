В Барнауле появился четырехметровый цветочный шар

Сфера высотой в четыре метра поселилась напротив клумбы. Состоит шар из 117 отдельных цветов, сообщает пресс-служба города.
Опору и каркас сделали на заводе «Сибэнергомаш». Цветы сделаны из композита с нанесением полноцветного изображения. Диаметр каждого цветка 70 см.
«Идея создания цветочного шара в администрации Октябрьского района родилась в прошлом году. В этом году композицию увидели горожане. Место выбрали не случайно: после реконструкции клумбы на пересечении ул. Кулагина и пр-кта Калинина чего-то не хватало. Тут и настал звёздный час цветочного шара. Композиция очень гармонично вписалась в общий вид клумбы», — рассказала начальник управления по строительству и архитектуре администрации Октябрьского района Анна Касатова.
Ранее мэрия города показала, как выглядит благоустроенная площадь у Алтайского музыкального театра.