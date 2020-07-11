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Жизнь

В Барнауле появился четырехметровый цветочный шар

В Барнауле на пересечении ул. Кулагина и пр. Калинина установили новую архитектурную форму в виде цветочного шара.

Цветочный шар в Барнауле
Цветочный шар в Барнауле
Мэрия Барнаула

Сфера высотой в четыре метра поселилась напротив клумбы. Состоит шар из 117 отдельных цветов, сообщает пресс-служба города.

Опору и каркас сделали на заводе «Сибэнергомаш». Цветы сделаны из композита с нанесением полноцветного изображения. Диаметр каждого цветка 70 см.

«Идея создания цветочного шара в администрации Октябрьского района родилась в прошлом году. В этом году композицию увидели горожане. Место выбрали не случайно: после реконструкции клумбы на пересечении ул. Кулагина и пр-кта Калинина чего-то не хватало. Тут и настал звёздный час цветочного шара. Композиция очень гармонично вписалась в общий вид клумбы», — рассказала начальник управления по строительству и архитектуре администрации Октябрьского района Анна Касатова.

Ранее мэрия города показала, как выглядит благоустроенная площадь у Алтайского музыкального театра.

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