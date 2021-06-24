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Жизнь

В Барнауле появится новый корпус Центра охраны материнства и детства за 4 млрд рублей

Около 4 млрд рублей выделили Алтайскому краю для строительства нового хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства, сообщает региональный минздрав.

Хирургический корпус Алтайского центра охраны материнства и детства.
Хирургический корпус Алтайского центра охраны материнства и детства.
zdravalt.ru.

Напомним, в мае 2020 года сообщали, что строительство начнут в этом же 2020-м году и на возведение потратят 1,5 млрд рублей федеральной поддержки.

По обновленным данным, возведение восьмиэтажного корпуса планируют начать в 2022 году, а в 2024-м строительство должны завершить.

«Будет несколько отделений общим объемом 165 коек: хирургическое, онкологическое, травматологическое, урологическое и нейрохирургическое. Юные жители региона смогут получать помощь по нейрохиругическому профилю, не выезжая из Алтайского края», — рассказали в министерстве.

На строительство корпуса потратят 3,8 млрд рублей из федерального бюджета и 225 млн — из краевого. Стоимость рассчитана с учетом высокотехнологичного медоборудования.

Площадь хирургического корпуса, проект которого уже разработан и прошел госэкспертизу, превысит 19 тысяч кв. метров.

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