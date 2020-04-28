В Барнауле появится улица имени Евдокимова

Одна из улиц Барнаула в новом микрорайоне на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной будет носить имя Михаила Евдокимова.
Также улицам квартала перспективной застройки присвоят имена советских военачальников, Героев Советского Союза Козина Нестора Дмитриевича и Левина Григория Михайловича.
«Их биографии тесно связаны с подвигами воинов-сибиряков на фронтах Великой Отечественной войны и послевоенной, мирной жизнью в столице Алтайского края», — сообщили в мэрии.
Еще одна улица будет носить имя Почетного гражданина Алтайского края и города Барнаула Мельникова Анатолия Ивановича. Он принимал участие в решении вопросов, связанных с развитием краевой столицы, в том числе с разработкой генплана и плана газификации.
Отмечается, что решение культурологической комиссии носит лишь рекомендательный характер. Последнее слово за городским комитетом по строительству, куда уже отправили документ для подготовки соответствующего постановления.