В Барнауле появится улица имени Евдокимова

Культурологическая комиссия при администрации Барнаула приняла решение увековечить имя экс-губернатора края и народного артиста России Михаила Евдокимова, сообщается на сайте мэрии.

Одна из улиц Барнаула в новом микрорайоне на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной будет носить имя Михаила Евдокимова.

Также улицам квартала перспективной застройки присвоят имена советских военачальников, Героев Советского Союза Козина Нестора Дмитриевича и Левина Григория Михайловича.

«Их биографии тесно связаны с подвигами воинов-сибиряков на фронтах Великой Отечественной войны и послевоенной, мирной жизнью в столице Алтайского края», — сообщили в мэрии.

Еще одна улица будет носить имя Почетного гражданина Алтайского края и города Барнаула Мельникова Анатолия Ивановича. Он принимал участие в решении вопросов, связанных с развитием краевой столицы, в том числе с разработкой генплана и плана газификации.

Отмечается, что решение культурологической комиссии носит лишь рекомендательный характер. Последнее слово за городским комитетом по строительству, куда уже отправили документ для подготовки соответствующего постановления.