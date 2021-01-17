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Жизнь

В Барнауле появятся дополнительные купальни на Крещение

Ранее altapress.ru сообщал о двух официальных площадках для традиционных крещенских купаний. По информации портала Barneos22.ru к ним добавятся еще две.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Помимо городской площадки на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка, где будут дежурить спасатели, искупаться в крещенской воде можно будет на Свято-Никольском источнике (проезд Канатный, 75). Любой желающий сможет окунуться в купальню у главного родника, набрать воду из источников (на территории их три), поставить свечи и помолиться в храме.

Крещение в России.
Крещение в России.
instagram.com/look_annavk

В часовне прихожанам организуют горячий чай на травах. Она будет работать 18 января с 11:00 до 24:00 и 19 января с 9:00 до 20:00.

Кроме того, в Индустриальном районе, на ярмарке ВДНХ тоже оборудуют купель. Окунания пройдут 19 января с 9:00 до 21:00. Здесь будет работать баня на дровах. А еще всем желающим предложат горячий пирог с чаем.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

А вот ежегодный крестный ход пройдет по ранее намеченному плану — 19 января по двум маршрутам:

  • с 10:30 — от Знаменского женского монастыря (ул. Большая Олонская, 24) до реки Обь
  • с 10.30 — от храма Тихвинской иконы Божией Матери (ул. Кутузова, 260) до озера Дружных с совершением чина великого освящения воды.
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