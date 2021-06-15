В Барнауле поймали мошенницу, продававшую в соцсетях духи и помаду

В Алтайском крае задержали мошенницу, создавшую в соцсетях несколько фейковых аккаунтов для продажи вещей, сообщает региональное МВД.

В совершении серии дистанционных мошенничеств подозревают 29-летнюю жительницу Барнаула.

«Осенью 2020 года в социальной сети она создала три фейковые страницы под разными именами, на которых опубликовала объявления о продаже вещей, косметики и парфюмерии», — рассказали в ведомстве.

Женщина просила покупателей перевести на банковскую карту оплату в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей. После этого вносила их в черный список.

Возбудили уголовное дело по признакам «хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием». Женщине грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее другая жительница Барнаула попалась на продаже выдуманных вещей — дорогой обуви и детских конструкторов.