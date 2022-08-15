В Барнауле поздравили строителей и лучших работников отрасли

11 августа в Барнауле прошел праздничный концерт, посвященный Дню строителя. На него пригласили самых успешных представителей отрасли, ветеранов и тружеников, чтобы поздравить с профессиональным праздником и вручить заслуженные награды.

Это почетные грамоты и благодарности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Алтайского края, администрации Барнаула, правительства и губернатора Алтайского края, и Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Губернатор Виктор Томенко поздравил строителей в видеообращении. Награды лично вручили председатель АКЗС Александр Романенко, заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев, заместитель главы администрации города Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров, а также председатель правления Союза строителей Александр Мишустин. Каждый из них поблагодарил присутствующий за добросовестный труд и вклад в развитие города и региона.

В 2022 году премию губернатора в области строительства имени Израила Копелиовича получили ветеран строительной отрасли Юрий Давыдов, директор компании «Запсибэлектромонтаж» Александр Мацкевич, монтажник 5-го разряда Андрей Пшеничников, сварщик 5-го разряда Елена Смышляева и гендиректор компании «СЕЛФ» Нодар Шония.

Награду «Лидер отрасли» получили 14 организаций. Например, ведущими в номинации «Застройщики» стали компании «Адалин-Строй», «Жилищная инициатива» и «СЕЛФ». А в номинации «Генеральные подрядчики» — «Спецстрой», «Век-Строй» и «Отделстрой».

День строителя. Дмитрий Лямзин.

Напомним, что накануне концерта на проспекте Строителей установили памятный знак в честь ветеранов отрасли.

Почетная грамота Алтайского краевого Законодательного Собрания Почетная грамота Алтайского краевого Законодательного Собрания: Переверзева Татьяна Васильевна , сварщик арматурных сеток и каркасов цеха № 5 арматурно-формовочного производства акционерного общества «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2» города Барнаула , за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня образования предприятия;

сварщик арматурных сеток и каркасов цеха № 5 арматурно-формовочного производства акционерного общества «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2» города Барнаула за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня образования предприятия; Тарнаков Александр Анатольевич , формовщик изделий , конструкций и строительных материалов цеха № 1 арматурно-формовочного производства акционерного общества «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2» города Барнаула , за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня образования предприятия.

Благодарственное письмо Алтайского краевого Законодательного Собрания Благодарственное письмо Алтайского краевого Законодательного Собрания: Кондрашкина Ирина Александровна , машинист крана ( крановщик) мостового 4 разряда цеха № 3 акционерного общества «Специализированный 6 застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2» города Барнаула , за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником — Днем строителя.

Премия Губернатора Алтайского края в области строительства имени Израила Наумовича Копелиовича Премия Губернатора Алтайского края в области строительства имени Израила Наумовича Копелиовича: Давыдов Юрий Афанасьевич , ветеран строительной отрасли;

ветеран строительной отрасли; Мацкевич Александр Анатольевич , директор общества с ограниченной ответственностью «Запсибэлектромонтаж»;

директор общества с ограниченной ответственностью «Запсибэлектромонтаж»; Пшеничников Андрей Михайлович , монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой»;

монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой»; Смышляева Елена Викторовна , сварщик арматурных сеток и каркасов 5 разряда цеха № 5 арматурно-формовочного производства акционерного общества «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2»;

сварщик арматурных сеток и каркасов 5 разряда цеха № 5 арматурно-формовочного производства акционерного общества «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2»; Шония Нодар Викторович , генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «СЕЛФ».

Почетная грамота Правительства Алтайского края Почетная грамота Правительства Алтайского края: Байдукова Ирина Ивановна , главный специалист в отделе геологии общества с ограниченной ответственностью «Барнаулстройизыскания»;

главный специалист в отделе геологии общества с ограниченной ответственностью «Барнаулстройизыскания»; Викулин Алексей Михайлович , главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Барнаулгражданпроект»;

главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Барнаулгражданпроект»; Воронов Роман Алексеевич , главный специалист мастерской № 3 Акционерного общества «Проектный институт «Алтайкоммунпроект»;

главный специалист мастерской № 3 Акционерного общества «Проектный институт «Алтайкоммунпроект»; Зубарева Надежда Юрьевна , машинист крана ( крановщика) козлового 5 разряда арматурно-формовочного производства цеха № 1 акционерного общества «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2»;

машинист крана крановщика) козлового 5 разряда арматурно-формовочного производства цеха № 1 акционерного общества «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2»; Михайленко Максим Александрович , слесарь-ремонтник общества с ограниченной ответственностью «Запсибэлектромонтаж»;

слесарь-ремонтник общества с ограниченной ответственностью «Запсибэлектромонтаж»; Пряхин Евгений Анатольевич , кузнец ручной ковки 5 разряда цеха;

кузнец ручной ковки 5 разряда цеха; № 9 акционерного общества «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2».

Благодарность Губернатора Алтайского края Благодарность Губернатора Алтайского края: Баева Светлана Викторовна, руководитель группы архитектурно-строительного отдела общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Алтайгражданпроект»; Медведева Людмила Владимировна , инженер-сметчик общества с ограниченной ответственностью «Век-Строй»;

инженер-сметчик общества с ограниченной ответственностью «Век-Строй»; Леонтьева Татьяна Михайловна , ведущий специалист отдела геодезии общества с ограниченной ответственностью «Барнаулстройизыскания»;

ведущий специалист отдела геодезии общества с ограниченной ответственностью «Барнаулстройизыскания»; Судакова Марина Семеновна , инженер-сметчик 2 категории сметного отдела Акционерного общества «Проектный институт «Алтайкоммунпроект», г. Барнаул;

инженер-сметчик 2 категории сметного отдела Акционерного общества «Проектный институт «Алтайкоммунпроект», г. Барнаул; Ходанович Юрий Викторович , производитель работ общества с ограниченной ответственностью «Век-Строй»;

производитель работ общества с ограниченной ответственностью «Век-Строй»; Худякова Екатерина Алексеевна , ведущий инженер группы газоснабжения мастерской № 1 Акционерного общества «Проектный институт «Алтайкоммунпроект», г. Барнаул.

Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: Величко Татьяна Валентиновна , генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Алтайгражданпроект»;

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Алтайгражданпроект»; Ударцев Дмитрий Иванович , главный инженер проекта отдела управления проектированием общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Алтайгражданпроект»;

главный инженер проекта отдела управления проектированием общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Алтайгражданпроект»; Южаков Иван Викторович , главный специалист-конструктор архитектурно-строительного отдела общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Алтайгражданпроект»;

главный специалист-конструктор архитектурно-строительного отдела общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Алтайгражданпроект»; Моисеев Сергей Иванович , начальник участка общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива».

Почётная грамота Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Почётная грамота Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края: Барсукова Марина Геннадьевна , машинист крана 4 разряда склада готовой продукции общества с ограниченной ответственностью «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 1 имени Владимира Ивановича Мудрика», г. Барнаул

машинист крана 4 разряда склада готовой продукции общества с ограниченной ответственностью «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 1 имени Владимира Ивановича Мудрика», г. Барнаул Бессонов Юрий Викторович , старший инженер-замерщик общества с ограниченной ответственностью «Венталь», г. Барнаул;

старший инженер-замерщик общества с ограниченной ответственностью «Венталь», г. Барнаул; Бокий Виктор Федорович , водитель погрузчика 6 разряда акционерного общества Производственно-коммерческая фирма «Силикатчик», г. Барнаул;

водитель погрузчика 6 разряда акционерного общества Производственно-коммерческая фирма «Силикатчик», г. Барнаул; Инжаков Иван Викторович , каменщик общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива», г. Барнаул;

каменщик общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива», г. Барнаул; Кобылина Ольга Федоровна , инженер по проектно-сметной работе общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Алгоритм»;

инженер по проектно-сметной работе общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Алгоритм»; Колокольцева Ирина Сергеевна , инженер-сметчик общества с ограниченной ответственностью «СЕЛФ»;

инженер-сметчик общества с ограниченной ответственностью «СЕЛФ»; Немцев Сергей Валерьевич , начальник монтажного участка № 4 общества с ограниченной ответственностью «Венталь», г. Барнаул;

начальник монтажного участка № 4 общества с ограниченной ответственностью «Венталь», г. Барнаул; Пучкин Сергей Владимирович , каменщик общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива», г. Барнаул;

каменщик общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива», г. Барнаул; Периг Татьяна Николаевна , арматурщик цеха металлоизделий общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «ЗКПД-2».

Почетная грамота администрации города Барнаула Почетная грамота администрации города Барнаула: Ращепкина Олеся Викторовна ведущий инженер сантехнической группы ООО «Барнаулгражданпроект»;

Минаков Роман Сергеевич электромонтажник ООО «Запсибэлектро-монтаж»;

Островидов Александр Викторович стропальщик ООО «Жилищная инициатива»;

Арефьев Денис Викторович заместитель генерального директора по строительству ООО «Спецстрой»;

Жиленков Алексей Сергеевич арматурщик арматурного цеха ООО «БКЖБИ № 1 им. В.И.Мудрика»;

Овсянников Кирилл Сергеевич Генеральный директор ООО «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 1 им. В.И.Мудрика».