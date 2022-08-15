В Барнауле поздравили строителей и лучших работников отрасли

Это почетные грамоты и благодарности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Алтайского края, администрации Барнаула, правительства и губернатора Алтайского края, и Алтайского краевого Законодательного Собрания.
Губернатор Виктор Томенко поздравил строителей в видеообращении. Награды лично вручили председатель АКЗС Александр Романенко, заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев, заместитель главы администрации города Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров, а также председатель правления Союза строителей Александр Мишустин. Каждый из них поблагодарил присутствующий за добросовестный труд и вклад в развитие города и региона.
В 2022 году премию губернатора в области строительства имени Израила Копелиовича получили ветеран строительной отрасли Юрий Давыдов, директор компании «Запсибэлектромонтаж» Александр Мацкевич, монтажник 5-го разряда Андрей Пшеничников, сварщик 5-го разряда Елена Смышляева и гендиректор компании «СЕЛФ» Нодар Шония.
Награду «Лидер отрасли» получили 14 организаций. Например, ведущими в номинации «Застройщики» стали компании «Адалин-Строй», «Жилищная инициатива» и «СЕЛФ». А в номинации «Генеральные подрядчики» — «Спецстрой», «Век-Строй» и «Отделстрой».
Напомним, что накануне концерта на проспекте Строителей установили памятный знак в честь ветеранов отрасли.
Почетная грамота Алтайского краевого Законодательного Собрания:
- Переверзева Татьяна Васильевна, сварщик арматурных сеток и каркасов цеха № 5 арматурно-формовочного производства акционерного общества «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2» города Барнаула, за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня образования предприятия;
- Тарнаков Александр Анатольевич, формовщик изделий, конструкций и строительных материалов цеха № 1 арматурно-формовочного производства акционерного общества «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2» города Барнаула, за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня образования предприятия.
Благодарственное письмо Алтайского краевого Законодательного Собрания:
- Кондрашкина Ирина Александровна, машинист крана (крановщик) мостового 4 разряда цеха № 3 акционерного общества «Специализированный 6 застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2» города Барнаула, за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником — Днем строителя.
Премия Губернатора Алтайского края в области строительства имени Израила Наумовича Копелиовича:
- Давыдов Юрий Афанасьевич, ветеран строительной отрасли;
- Мацкевич Александр Анатольевич, директор общества с ограниченной ответственностью «Запсибэлектромонтаж»;
- Пшеничников Андрей Михайлович, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой»;
- Смышляева Елена Викторовна, сварщик арматурных сеток и каркасов 5 разряда цеха № 5 арматурно-формовочного производства акционерного общества «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2»;
- Шония Нодар Викторович, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «СЕЛФ».
Почетная грамота Правительства Алтайского края:
- Байдукова Ирина Ивановна, главный специалист в отделе геологии общества с ограниченной ответственностью «Барнаулстройизыскания»;
- Викулин Алексей Михайлович, главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Барнаулгражданпроект»;
- Воронов Роман Алексеевич, главный специалист мастерской № 3 Акционерного общества «Проектный институт «Алтайкоммунпроект»;
- Зубарева Надежда Юрьевна, машинист крана (крановщика) козлового 5 разряда арматурно-формовочного производства цеха № 1 акционерного общества «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2»;
- Михайленко Максим Александрович, слесарь-ремонтник общества с ограниченной ответственностью «Запсибэлектромонтаж»;
- Пряхин Евгений Анатольевич, кузнец ручной ковки 5 разряда цеха;
- № 9 акционерного общества «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2».
Благодарность Губернатора Алтайского края:
Баева Светлана Викторовна, руководитель группы архитектурно-строительного отдела общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Алтайгражданпроект»;
- Медведева Людмила Владимировна, инженер-сметчик общества с ограниченной ответственностью «Век-Строй»;
- Леонтьева Татьяна Михайловна, ведущий специалист отдела геодезии общества с ограниченной ответственностью «Барнаулстройизыскания»;
- Судакова Марина Семеновна, инженер-сметчик 2 категории сметного отдела Акционерного общества «Проектный институт «Алтайкоммунпроект», г. Барнаул;
- Ходанович Юрий Викторович, производитель работ общества с ограниченной ответственностью «Век-Строй»;
- Худякова Екатерина Алексеевна, ведущий инженер группы газоснабжения мастерской № 1 Акционерного общества «Проектный институт «Алтайкоммунпроект», г. Барнаул.
Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:
- Величко Татьяна Валентиновна, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Алтайгражданпроект»;
- Ударцев Дмитрий Иванович, главный инженер проекта отдела управления проектированием общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Алтайгражданпроект»;
- Южаков Иван Викторович, главный специалист-конструктор архитектурно-строительного отдела общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Алтайгражданпроект»;
- Моисеев Сергей Иванович, начальник участка общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива».
Почётная грамота Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края:
- Барсукова Марина Геннадьевна, машинист крана 4 разряда склада готовой продукции общества с ограниченной ответственностью «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 1 имени Владимира Ивановича Мудрика», г. Барнаул
- Бессонов Юрий Викторович, старший инженер-замерщик общества с ограниченной ответственностью «Венталь», г. Барнаул;
- Бокий Виктор Федорович, водитель погрузчика 6 разряда акционерного общества Производственно-коммерческая фирма «Силикатчик», г. Барнаул;
- Инжаков Иван Викторович, каменщик общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива», г. Барнаул;
- Кобылина Ольга Федоровна, инженер по проектно-сметной работе общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Алгоритм»;
- Колокольцева Ирина Сергеевна, инженер-сметчик общества с ограниченной ответственностью «СЕЛФ»;
- Немцев Сергей Валерьевич, начальник монтажного участка № 4 общества с ограниченной ответственностью «Венталь», г. Барнаул;
- Пучкин Сергей Владимирович, каменщик общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива», г. Барнаул;
- Периг Татьяна Николаевна, арматурщик цеха металлоизделий общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «ЗКПД-2».
Почетная грамота администрации города Барнаула:
- Ращепкина Олеся Викторовна ведущий инженер сантехнической группы ООО «Барнаулгражданпроект»;
- Минаков Роман Сергеевич электромонтажник ООО «Запсибэлектро-монтаж»;
- Островидов Александр Викторович стропальщик ООО «Жилищная инициатива»;
- Арефьев Денис Викторович заместитель генерального директора по строительству ООО «Спецстрой»;
- Жиленков Алексей Сергеевич арматурщик арматурного цеха ООО «БКЖБИ № 1 им. В.И.Мудрика»;
- Овсянников Кирилл Сергеевич Генеральный директор ООО «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 1 им. В.И.Мудрика».
Знак «Лидер отрасли»:
— в номинации «Застройщики» за достижение высоких показателей по вводу жилья в 2021 году:
- Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Адалин-Строй», учредитель Фаллер Рихард Леович;
- Общество с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива». генеральный директор Гатилов Юрий Александрович;
- Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛФ», генеральный директор Шония Нодар Викторович
— в номинации «Генеральные подрядчики», в том числе за достижение высоких показателей по выполнению работ в рамках государственного заказа в 2021 году;
- Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой», генеральный директор Отмашкин Сергей Владимирович;
- Общество с ограниченной ответственностью «Век-Строй», учредитель Абдуллаев Амир Сабирович;
- Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Отделстрой», генеральный директор Пеледов Павел Сергеевич;
— в номинации «Проектные организации» за достижение высоких показателей по объему производства и оказания услуг в 2021 году:
- Общество с ограниченной ответственностью «АрхИ Групп», генеральный директор Суртаев Андрей Геннадьевич;
- Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт Алтайгражданпроект», генеральный директор Колотов Владимир Павлович;
- Акционерное общество «Проектный институт «Алтайкоммунпроект», генеральный директор, Худяков Денис Александрович;
— в номинации «Изыскательские организации» за достижение высоких показателей по объему производства и оказания услуг в 2021 году:
- Общество с ограниченной ответственностью «Барнаулстройизыскания», директор Вайгандт Виктор Федорович;
- Общество с ограниченной ответственностью «Алтайский трест инженерно-строительных изысканий», генеральный директор Горлов Евгений Анатольевич;
— в номинации «Промышленные предприятия» за достижение высоких показателей по объему выпускаемой продукции в 2021 году:
- Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 1 им. В.И.Мудрика», Генеральный директор Овсянников Кирилл Сергеевич;
- Акционерное общество «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2», директор Отмашкин Андрей Викторович;
- Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «ЗКПД-2», генеральный директор Иванько Сергей Валерьевич.