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15 августа
День строителя
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Жизнь

В Барнауле поздравили строителей и лучших работников отрасли

11 августа в Барнауле прошел праздничный концерт, посвященный Дню строителя. На него пригласили самых успешных представителей отрасли, ветеранов и тружеников, чтобы поздравить с профессиональным праздником и вручить заслуженные награды.

День строителя.
День строителя.
Дмитрий Лямзин.

Это почетные грамоты и благодарности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Алтайского края, администрации Барнаула, правительства и губернатора Алтайского края, и Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Губернатор Виктор Томенко поздравил строителей в видеообращении. Награды лично вручили председатель АКЗС Александр Романенко, заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев, заместитель главы администрации города Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров, а также председатель правления Союза строителей Александр Мишустин. Каждый из них поблагодарил присутствующий за добросовестный труд и вклад в развитие города и региона.

В 2022 году премию губернатора в области строительства имени Израила Копелиовича получили ветеран строительной отрасли Юрий Давыдов, директор компании «Запсибэлектромонтаж» Александр Мацкевич, монтажник 5-го разряда Андрей Пшеничников, сварщик 5-го разряда Елена Смышляева и гендиректор компании «СЕЛФ» Нодар Шония.

Награду «Лидер отрасли» получили 14 организаций. Например, ведущими в номинации «Застройщики» стали компании «Адалин-Строй», «Жилищная инициатива» и «СЕЛФ». А в номинации «Генеральные подрядчики» — «Спецстрой», «Век-Строй» и «Отделстрой».

День строителя.
День строителя.
Дмитрий Лямзин.

Напомним, что накануне концерта на проспекте Строителей установили памятный знак в честь ветеранов отрасли.

Почетная грамота Алтайского краевого Законодательного Собрания

Почетная грамота Алтайского краевого Законодательного Собрания:

  • Переверзева Татьяна Васильевна, сварщик арматурных сеток и каркасов цеха № 5 арматурно-формовочного производства акционерного общества «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2» города Барнаула, за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня образования предприятия;
  • Тарнаков Александр Анатольевич, формовщик изделий, конструкций и строительных материалов цеха № 1 арматурно-формовочного производства акционерного общества «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2» города Барнаула, за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня образования предприятия.
Благодарственное письмо Алтайского краевого Законодательного Собрания

Благодарственное письмо Алтайского краевого Законодательного Собрания:

  • Кондрашкина Ирина Александровна, машинист крана (крановщик) мостового 4 разряда цеха № 3 акционерного общества «Специализированный 6 застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2» города Барнаула, за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником — Днем строителя.
Премия Губернатора Алтайского края в области строительства имени Израила Наумовича Копелиовича

Премия Губернатора Алтайского края в области строительства имени Израила Наумовича Копелиовича:

  • Давыдов Юрий Афанасьевич, ветеран строительной отрасли;
  • Мацкевич Александр Анатольевич, директор общества с ограниченной ответственностью «Запсибэлектромонтаж»;
  • Пшеничников Андрей Михайлович, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой»;
  • Смышляева Елена Викторовна, сварщик арматурных сеток и каркасов 5 разряда цеха № 5 арматурно-формовочного производства акционерного общества «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2»;
  • Шония Нодар Викторович, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «СЕЛФ».
Почетная грамота Правительства Алтайского края

Почетная грамота Правительства Алтайского края:

  • Байдукова Ирина Ивановна, главный специалист в отделе геологии общества с ограниченной ответственностью «Барнаулстройизыскания»;
  • Викулин Алексей Михайлович, главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Барнаулгражданпроект»;
  • Воронов Роман Алексеевич, главный специалист мастерской № 3 Акционерного общества «Проектный институт «Алтайкоммунпроект»;
  • Зубарева Надежда Юрьевна, машинист крана (крановщика) козлового 5 разряда арматурно-формовочного производства цеха № 1 акционерного общества «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2»;
  • Михайленко Максим Александрович, слесарь-ремонтник общества с ограниченной ответственностью «Запсибэлектромонтаж»;
  • Пряхин Евгений Анатольевич, кузнец ручной ковки 5 разряда цеха;
  • № 9 акционерного общества «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2».
Благодарность Губернатора Алтайского края

Благодарность Губернатора Алтайского края:

Баева Светлана Викторовна, руководитель группы архитектурно-строительного отдела общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Алтайгражданпроект»;

  • Медведева Людмила Владимировна, инженер-сметчик общества с ограниченной ответственностью «Век-Строй»;
  • Леонтьева Татьяна Михайловна, ведущий специалист отдела геодезии общества с ограниченной ответственностью «Барнаулстройизыскания»;
  • Судакова Марина Семеновна, инженер-сметчик 2 категории сметного отдела Акционерного общества «Проектный институт «Алтайкоммунпроект», г. Барнаул;
  • Ходанович Юрий Викторович, производитель работ общества с ограниченной ответственностью «Век-Строй»;
  • Худякова Екатерина Алексеевна, ведущий инженер группы газоснабжения мастерской № 1 Акционерного общества «Проектный институт «Алтайкоммунпроект», г. Барнаул.
Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

  • Величко Татьяна Валентиновна, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Алтайгражданпроект»;
  • Ударцев Дмитрий Иванович, главный инженер проекта отдела управления проектированием общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Алтайгражданпроект»;
  • Южаков Иван Викторович, главный специалист-конструктор архитектурно-строительного отдела общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Алтайгражданпроект»;
  • Моисеев Сергей Иванович, начальник участка общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива».
Почётная грамота Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

Почётная грамота Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края:

  • Барсукова Марина Геннадьевна, машинист крана 4 разряда склада готовой продукции общества с ограниченной ответственностью «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 1 имени Владимира Ивановича Мудрика», г. Барнаул
  • Бессонов Юрий Викторович, старший инженер-замерщик общества с ограниченной ответственностью «Венталь», г. Барнаул;
  • Бокий Виктор Федорович, водитель погрузчика 6 разряда акционерного общества Производственно-коммерческая фирма «Силикатчик», г. Барнаул;
  • Инжаков Иван Викторович, каменщик общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива», г. Барнаул;
  • Кобылина Ольга Федоровна, инженер по проектно-сметной работе общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Алгоритм»;
  • Колокольцева Ирина Сергеевна, инженер-сметчик общества с ограниченной ответственностью «СЕЛФ»;
  • Немцев Сергей Валерьевич, начальник монтажного участка № 4 общества с ограниченной ответственностью «Венталь», г. Барнаул;
  • Пучкин Сергей Владимирович, каменщик общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива», г. Барнаул;
  • Периг Татьяна Николаевна, арматурщик цеха металлоизделий общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «ЗКПД-2».
Почетная грамота администрации города Барнаула

Почетная грамота администрации города Барнаула:

  • Ращепкина Олеся Викторовна ведущий инженер сантехнической группы ООО «Барнаулгражданпроект»;
  • Минаков Роман Сергеевич электромонтажник ООО «Запсибэлектро-монтаж»;
  • Островидов Александр Викторович стропальщик ООО «Жилищная инициатива»;
  • Арефьев Денис Викторович заместитель генерального директора по строительству ООО «Спецстрой»;
  • Жиленков Алексей Сергеевич арматурщик арматурного цеха ООО «БКЖБИ № 1 им. В.И.Мудрика»;
  • Овсянников Кирилл Сергеевич Генеральный директор ООО «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 1 им. В.И.Мудрика».
Знак «Лидер отрасли»

Знак «Лидер отрасли»:

— в номинации «Застройщики» за достижение высоких показателей по вводу жилья в 2021 году:

  • Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Адалин-Строй», учредитель Фаллер Рихард Леович;
  • Общество с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива». генеральный директор Гатилов Юрий Александрович;
  • Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛФ», генеральный директор Шония Нодар Викторович

— в номинации «Генеральные подрядчики», в том числе за достижение высоких показателей по выполнению работ в рамках государственного заказа в 2021 году;

  • Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой», генеральный директор Отмашкин Сергей Владимирович;
  • Общество с ограниченной ответственностью «Век-Строй», учредитель Абдуллаев Амир Сабирович;
  • Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Отделстрой», генеральный директор Пеледов Павел Сергеевич;

— в номинации «Проектные организации» за достижение высоких показателей по объему производства и оказания услуг в 2021 году:

  • Общество с ограниченной ответственностью «АрхИ Групп», генеральный директор Суртаев Андрей Геннадьевич;
  • Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт Алтайгражданпроект», генеральный директор Колотов Владимир Павлович;
  • Акционерное общество «Проектный институт «Алтайкоммунпроект», генеральный директор, Худяков Денис Александрович;

— в номинации «Изыскательские организации» за достижение высоких показателей по объему производства и оказания услуг в 2021 году:

  • Общество с ограниченной ответственностью «Барнаулстройизыскания», директор Вайгандт Виктор Федорович;
  • Общество с ограниченной ответственностью «Алтайский трест инженерно-строительных изысканий», генеральный директор Горлов Евгений Анатольевич;

— в номинации «Промышленные предприятия» за достижение высоких показателей по объему выпускаемой продукции в 2021 году:

  • Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 1 им. В.И.Мудрика», Генеральный директор Овсянников Кирилл Сергеевич;
  • Акционерное общество «Специализированный застройщик «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2», директор Отмашкин Андрей Викторович;
  • Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «ЗКПД-2», генеральный директор Иванько Сергей Валерьевич.
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