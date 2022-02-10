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Жизнь

В Барнауле пожилые активисты сорвали объявления, предлагающие работу, ночлег и еду

В Индустриальном районе Барнаула общественники убрали объявления со стен, деревьев и столбов, сообщает мэрия города.

В Барнауле активисты-пенсионеры сорвали объявления в неположенных местах.
В Барнауле активисты-пенсионеры сорвали объявления в неположенных местах.
barnaul.org.

Активисты провели акцию по ликвидации объявлений и другой печатной информации, размещенной в неположенных местах.

«Представители звена „Серебряный патруль“ Ленинского отряда народной дружины „Барнаульская“, в которое входят члены Союза пенсионеров, провели акцию по зачистке несанкционированных объявлений», — рассказали в мэрии.

Дружинники снимали объявления с деревьев, ограждений и опор уличного освещения.

В Ленинском районе города к акции присоединились дружинники звена «Ветеранский дозор» из числа представителей Совета ветеранов

«Провели информационный рейд. Они раздавали жителям памятки о правилах пожарной безопасности, о противодействии дистанционному мошенничеству и профилактике коронавирусной инфекции», — пояснили власти.

Барнаульцам напомнили, что размещение объявлений в непредназначенных местах карается штрафом: для граждан 500−3000 рублей, для должностных лиц — 1000−10000, для юрлиц — 5000−50000 рублей.

Ранее в Барнауле молодежь ликвидировала более 50 надписей и рисунков на заборах.

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