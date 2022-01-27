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Жизнь

В Барнауле прекратили дело против подростка, сфотографировавшего попросивших чистой воды людей

В Барнауле сняли обвинения со школьника, которого начали преследовать за несколько фотографий жителей поселка Сибирская Долина, устроивших минутную акцию протеста, сообщает «Российская газета».

В Барнауле жители поселка Сибирская Долина не успели провести акцию протеста.
В Барнауле жители поселка Сибирская Долина не успели провести акцию протеста.
instagram.com/sibirskaia_dolina.

Напомним, 31 октября полиция моментально пресекла собрание жителей, попросивших воды. Жители поселка заявили, что на протяжении долгого времени люди ждут нормальной воды и соответствующей цены.

Фотографии признали нарушением, в том числе эпидемиологических правил. На 16-летнего школьника полиция составила сразу два протокола.

«Школьнику с фотоаппаратом вынесли предупреждение. А на днях, 21 января, на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних Центрального района Барнаула был рассмотрен второй протокол об административном правонарушении. Вменялось правонарушение по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации)», — отмечает издание.

Комиссия после внимательного изучения обвинений закрыла дело «за отсутствием состава преступления».

При этом один из членов комиссии заявил, что подросток занимался не своим делом — мол, защищать права людей должны взрослые, а школьник должен учиться.

Адвокат школьника Олег Пронин подчеркнул, что возраст подростка не имеет значения, когда речь идет о защите односельчан и их желании пить чистую воду.

Ранее суд прекратил производство по делу многодетной жительницы поселка «за отсутствием в действиях состава административного правонарушения».

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