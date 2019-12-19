В Барнауле при покупке елки у девушки похитили 42 тысячи рублей

Девушка разместила в интернете объявление о продаже елей. Вскоре ей позвонил мужчина и сказал, что хочет купить деревья.
Для предоплаты покупатель попросил предоставить ему персональные данные банковской карты. Продавец так и сделала.
Через некоторое время на ее мобильный телефон пришло уведомление о списании со счета 42 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции в очередной раз просят не быть доверчивыми и не сообщать всем подряд свои персональные данные и данные банковских карт.