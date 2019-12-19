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Жизнь

В Барнауле при покупке елки у девушки похитили 42 тысячи рублей

В Барнауле сотрудники полиции устанавливают личности мошенников, обманным путем похитивших деньги у местной продавщицы елок, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Елка. Новый год и Рождество.
Елка. Новый год и Рождество.
СС0

Девушка разместила в интернете объявление о продаже елей. Вскоре ей позвонил мужчина и сказал, что хочет купить деревья.

Для предоплаты покупатель попросил предоставить ему персональные данные банковской карты. Продавец так и сделала.

Через некоторое время на ее мобильный телефон пришло уведомление о списании со счета 42 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции в очередной раз просят не быть доверчивыми и не сообщать всем подряд свои персональные данные и данные банковских карт.

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