В Барнауле придумали, как уменьшить количество пробок за 52 млн рублей

Подрядчиком стал «Ростелеком». На работы выделят порядка 52 млн рублей.
С помощью системы можно будет автоматизировать управление дорожным движением в Барнауле.
Для этого подрядчик модернизирует 27 светофоров и установит две станции метеомониторинга, которые помогут быстрее устанавливать небезопасные из-за погоды участки дороги.
Также специалисты с помощью детекторов будут получать оперативную статистику о транспортном потоке. На этой основе внесут изменения в работу светофоров.
Кроме того, система позволит установить оптимальное время для пропуска транспорта и пешеходов в зависимости от разных факторов: времени суток, интенсивности потока, климатических условий.
Предположительно, все это должно помочь уменьшить количество пробок в городе.
Ранее из-за снегопада Барнаул застрял в 8-балльных пробках.