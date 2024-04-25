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Жизнь

В Барнауле приступили к ремонту дорог

В Барнауле приступили к ремонту городских улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает администрация города.

В Барнауле приступили к ремонту дорог.
В Барнауле приступили к ремонту дорог.
Администрация города

На текущей недели начался ремонт дороги в селе Власиха на ул. Мамонтова. В текущем году по нацпроекту отремонтируюь участок от ул. Сосновая до ул. Мамонтова, 200/1.

Рабочие фрезеруют старый асфальт, убирают бордюры и готовят место под парковки. Также рабочие отремонтируют тротуары.

Кроме того, на участке появятся водоотводные лотки, а у дороги будет высажен газон. Новые дорожные знаки и остановки тоже появятся во Власихе.

В Барнауле начался ремонт дороги по ул. Фурманова от Павловского тракта до ул. Власихинская.

Ранее сообщалось, что в Барнауле начались первые испытания новых автобусов.

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