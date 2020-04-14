Очень много людей. В Барнауле рухнул индекс самоизоляции

Яндекс оценил уровень самоизоляции барнаульцев 14 апреля на 2 балла. Это значит, что на улицах очень много людей. 11 апреля индекс самоизоляции в Барнауле составлял 3,5.

Пока столица Алтайского края в оранжевой зоне. В Бийске чуть выше — 2,1.

Из соседних регионов ситуация с самоизоляцией обстоит хуже — 1,9 в Новосибирске, Томске и Новокузнецке, всего 1,5 — в Кемерове. Чуть лучше самоизолируются жители Омска (2,6) и Красноярска (2,2).

13 апреля индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионерам составил 2,6 балла. Президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов заявил о необычной ситуации в Москве: индекс самоизоляции повышается, а количество заболевших растет.

Он отметил, что снижение индекса самоизоляции обратно пропорционально росту числа зараженных и умерших от инфекции в столице и назвал ситуацию парадоксальной.

Ранее altapress.ru публиковал фоторепортаж с барнаульских улиц, которые действительно полны людьми.