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Жизнь

В Барнауле продлили время движения трамвайного маршрута

МУП «Горэлектротранс» продлил время движения трамвайного маршрута № 9, сообщает пресс-служба мэрии.

Барнаул зимой. Транспорт.
Барнаул зимой. Транспорт.
Анна Зайкова

Такое решение было принято после анализа пассажиропотока, заполняемости вагонов и графиков движения в целях повышения качества обслуживания.

С 1 октября время нахождения на линии трамвая № 9 увеличилось на три часа. Последний вагон будет выезжать со станции «Докучаево» в 20:52. Раньше он отправлялся в 17:40.

Ранее altapress.ru писал о том, что барнаульские чиновники согласились поднять цены на проезд в общественном транспорте. Стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе составит 26 рублей, в маршрутном такси — 28 рублей.

Для пользователей электронных карт цена составит 21−22,5 рубля в зависимости от тарифного плана.

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