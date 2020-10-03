В Барнауле продлили время движения трамвайного маршрута

МУП «Горэлектротранс» продлил время движения трамвайного маршрута № 9 , сообщает пресс-служба мэрии.

Такое решение было принято после анализа пассажиропотока, заполняемости вагонов и графиков движения в целях повышения качества обслуживания.

С 1 октября время нахождения на линии трамвая № 9 увеличилось на три часа. Последний вагон будет выезжать со станции «Докучаево» в 20:52. Раньше он отправлялся в 17:40.

Ранее altapress.ru писал о том, что барнаульские чиновники согласились поднять цены на проезд в общественном транспорте. Стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе составит 26 рублей, в маршрутном такси — 28 рублей.

Для пользователей электронных карт цена составит 21−22,5 рубля в зависимости от тарифного плана.