В Барнауле продолжают подключать к отоплению три жилых дома после коммунальной аварии

Специалисты Барнаульской теплосетевой компании до сих пор ведут работы по подключению к отоплению трех частных домов в районе ВРЗ в Барнауле и одного административного здания. Как сообщили в пресс-службе компании, энергетики оказывают собственникам помощь в разморозке трубопроводов после произошедшего в ночь с 7 на 8 декабря повреждения теплосети на улице Водопроводной.