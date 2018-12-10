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Жизнь
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В Барнауле продолжают подключать к отоплению три жилых дома после коммунальной аварии

Специалисты Барнаульской теплосетевой компании до сих пор ведут работы по подключению к отоплению трех частных домов в районе ВРЗ в Барнауле и одного административного здания. Как сообщили в пресс-службе компании, энергетики оказывают собственникам помощь в разморозке трубопроводов после произошедшего в ночь с 7 на 8 декабря повреждения теплосети на улице Водопроводной.

Как ликвидировали аварию в барнаульском микрорайоне ВРЗ.
Как ликвидировали аварию в барнаульском микрорайоне ВРЗ.
barnaul.org

По состоянию на 5 часов утра 10 декабря на месте работают 4 ремонтные бригады по 6 человек в каждой. Трубопроводы отогревают при помощи горячей воды. Ремонтные бригады БТСК также помогают жителям города по индивидуальным обращениям. Попросить помощи можно по телефону диспетчерской службы компании: 8 (3852) 799−715.

По данным администрации города, тепло начали получать 52 многоквартирных дома, 238 частных домов и все социальные объекты: два детских сада, две школы, Алтайский государственный колледж с общежитием, три поликлиники, Дом культуры «Октябрьский». После подключения температура в помещениях нормализуется и достигает санитарных нормативов.

Напомним, специалисты БТСК завершили работы по устранению сложного повреждения на теплосети на улице Водопроводной в районе 4.30 часов утра 9 декабря. Они заменили участки прямого и обратного трубопроводов общей протяженностью 16 метров. После этого тепловая сеть была заполнена теплоносителем и поставлена на циркуляцию.

Работы приходилось вести практически вслепую из-за обильного пара, с которым не удавалось справиться даже при помощи специальных вентиляторов. Ремонт осложнило также особенно глубокое залегание трубопровода и качество грунта на данном участке. В некоторых дома пришлось вести сварочные работы на системе теплоснабжения. Энергетики подчеркивают, что сделали все возможное, чтобы как можно скорее возобновить подачу тепла.

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