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Жизнь

В Барнауле продолжают уничтожать сквер на пр. Строителей

Неизвестные барнаульцы продолжают пилить деревья между домами № 21 и 25 на пр. Строителей, сообщили жители города.

Спил деревьев на пр. Строителей в Барнауле.
Спил деревьев на пр. Строителей в Барнауле.
Ольга Чиркова

Спиливать деревья начали в середине мая. Под снос попали молодые деревца, яблони. В администрации города заявили, что такого распоряжения никому не давали. Но и мер реагирования не приняли.

«Теперь люди в такой же форме допиливают молодые клены! Помогите! Остановите! Разнарядка еще на четыре клена! Их всего здесь шесть осталось», — написала в соцсети жительница города.

По ее словам, работники Алтайской краевой детской библиотеки им. Крупской, которая располагается в соседнем здании, звонят во все инстанции, просят остановить рубку.

«Люди думают, что хотят застроить, магазин втиснуть на лакомый кусок, вот и все рубят… Преступно!» — заключила горожанка.

После первого сигнала о событиях в этом зеленом уголке сообщалось, что администрация Железнодорожного района направила запрос в полицию, чтобы в ситуации разобрались правоохранительные органы.

Результаты обращения неизвестны.

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