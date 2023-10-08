В Барнауле прошло шоу "Я и моя собака"

Владельцы собак со своими питомцами участвовали в спортивных и развлекательных конкурсах.
Мероприятие — в честь Всемирного дня защиты животных.
Ранее мы писали о огромной очереди в барнаульский дендрарий.
На пешеходной части улицы Мало-Тобольской в столице Алтайского края провели шоу "Я и моя собакая, сообщает Катунь 24.
Владельцы собак со своими питомцами участвовали в спортивных и развлекательных конкурсах.
Мероприятие — в честь Всемирного дня защиты животных.
Ранее мы писали о огромной очереди в барнаульский дендрарий.
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