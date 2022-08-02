В Барнауле проникли в православный храм и украли из него деньги

Ночью 1 августа 18-летний парень разбил окно в церкви, проник в нее и украл 2,5 тыс. рублей. Об этом сообщили ГУ МВД по Алтайскому краю.

Утром 72-летняя служительница храма обратила внимание на разбитое окно в здании. После небольшой проверки стало ясно, что обокрали церковную лавку.

Женщина написала заявление в полицию и грабителя почти сразу нашли. Им оказался 18-летний молодой человек. Разбив окно лавки арматурой, он вытащил оттуда деньги и пошел тратить их на свои нужды.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту „б“ части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации „Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище“. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в ведомстве.

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