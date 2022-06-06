Переосмысление шедевра. В Барнауле установили дверь по мотивам памятника искусства XIII века

Храм Иоанна Богослова в Барнауле был освящен в 2009 году. За 13 лет дверь в храме Иоанна Богослова обветшала и уже не могла выполнять свои задачи. Было принято решение её заменить.
По словам настоятеля храма, о. Георгий Крейдуна, дверь в храме должна выполнять не только защитные функции, но и помогать посетителям настроиться на общение с Богом.
Протоиерей Георгий Крейдун,
настоятель храма Иоанна Богослова:
— Вход в церковь — это место, где человек впервые прикасается к Высшему, готовится к общению с Богом. Наша задача — сделать все, чтобы это общение было плодотворным.
Процесс создания
В процессе создания двери вдохновлялись Златыми Вратами Рождественского собора в Суздале. Особенность шедевра — оформленные в квадратные рамы сюжетные элементы, прорисованные золотом по медной основе.
Для барнаульского храма сюжеты было решено сделать рельефными, а для большего эффекта оформить объемный портал резным орнаментом. Чтобы решить проблему с освещением и дополнить композицию, в конструкцию включили арку с витражом. Декоративные элементы создавал известный художник и резчик по дереву Павел Минин.
Реализовать подобный проект оказалось непросто. Транспортировать — еще сложнее. По словам о. Георгия Крейдуна, компании отказывались от такого сложного заказа.
По рекомендациям мастеров узнали, что в России на нестандартных дверных конструкциях специализируется фабрика Portalle, которая находится совсем рядом — в Барнауле, на Кулагина 30. Другие производители не в силах производить и транспортировать подобные проекты.
Местоположение фабрики оказалось кстати — проект согласовывали на месте, что помогло скорректировать габариты и определиться с материалами. Дверь создавали 4 месяца. Размеры конструкции составили 2,5×4 метра. Вес — более 600 кг.
Подводные камни
Основные сложности возникли не на этапе производства, а на этапе транспортировки. Гигантскую конструкцию перевозили на грузовой машине, предварительно сняв арку.
Установка проходила еще сложнее. Входной проем располагался на втором этаже, куда ведет крытая лестница, поэтому поднять и установить дверь с помощью крана оказалось невозможно. Монтаж происходил с помощью полиспаста, на второй этаж дверь поднимали 8 человек. Устанавливали конструкцию 2 суток. Но это того стоило — теперь город может гордиться рождением собственного шедевра церковного искусства!
Виталий Казаков,
директор фабрики Portalle:
— Для нас это не просто работа — это вклад в сохранение и улучшение архитектурного облика родного города. В Барнауле мы изготовили двери для Театра Драмы, Иоанно-Богословской церкви на Балтийской и работаем над проектом двери Храма святого Предтечи Крестителя Господня в Нагорном парке. Однако наша работа не ограничивается рамками нашего города — мы давно вышли на другие регионы России.
Справка
Фабрика Portalle находится в Барнауле и ведет свою деятельность с 2000 года. Компания специализируется на следующих направлениях:
- уличные, квартирные и межкомнатные двери нестандартных конструкций и размеров;
- умные двери;
- дверей с индивидуальным дизайном.
Каждая дверь создается на заказ и проходит согласование с дизайнером и конструкторским отделом. Фабрика имеет более 200 салонов по всей России.
Сайт: portalle.ru
Пинтерест: www.pinterest.ru/portalle_doors/_created/
ВКонтакте: vk.com/portalle