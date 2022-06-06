Переосмысление шедевра. В Барнауле установили дверь по мотивам памятника искусства XIII века

В барнаульском храме Иоанна Богослова установили дверь по мотивам Златых врат Суздальского собора XIII века. Как происходило переосмысление шедевра и с какими подводными камнями пришлось столкнуться при его создании — читайте в фоторепортаже.

Храм Иоанна Богослова в Барнауле был освящен в 2009 году. За 13 лет дверь в храме Иоанна Богослова обветшала и уже не могла выполнять свои задачи. Было принято решение её заменить.

По словам настоятеля храма, о. Георгий Крейдуна, дверь в храме должна выполнять не только защитные функции, но и помогать посетителям настроиться на общение с Богом.

Протоиерей Георгий Крейдун,

настоятель храма Иоанна Богослова:

— Вход в церковь — это место, где человек впервые прикасается к Высшему, готовится к общению с Богом. Наша задача — сделать все, чтобы это общение было плодотворным.

Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем

Процесс создания

В процессе создания двери вдохновлялись Златыми Вратами Рождественского собора в Суздале. Особенность шедевра — оформленные в квадратные рамы сюжетные элементы, прорисованные золотом по медной основе.

Для барнаульского храма сюжеты было решено сделать рельефными, а для большего эффекта оформить объемный портал резным орнаментом. Чтобы решить проблему с освещением и дополнить композицию, в конструкцию включили арку с витражом. Декоративные элементы создавал известный художник и резчик по дереву Павел Минин.

Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем

Реализовать подобный проект оказалось непросто. Транспортировать — еще сложнее. По словам о. Георгия Крейдуна, компании отказывались от такого сложного заказа.

По рекомендациям мастеров узнали, что в России на нестандартных дверных конструкциях специализируется фабрика Portalle, которая находится совсем рядом — в Барнауле, на Кулагина 30. Другие производители не в силах производить и транспортировать подобные проекты.

Местоположение фабрики оказалось кстати — проект согласовывали на месте, что помогло скорректировать габариты и определиться с материалами. Дверь создавали 4 месяца. Размеры конструкции составили 2,5×4 метра. Вес — более 600 кг.

Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем Барнаульский храм Иоанна Богослова. Фото предоставлено рекламодателем

Подводные камни

Основные сложности возникли не на этапе производства, а на этапе транспортировки. Гигантскую конструкцию перевозили на грузовой машине, предварительно сняв арку.

Установка проходила еще сложнее. Входной проем располагался на втором этаже, куда ведет крытая лестница, поэтому поднять и установить дверь с помощью крана оказалось невозможно. Монтаж происходил с помощью полиспаста, на второй этаж дверь поднимали 8 человек. Устанавливали конструкцию 2 суток. Но это того стоило — теперь город может гордиться рождением собственного шедевра церковного искусства!

Виталий Казаков,

директор фабрики Portalle:

— Для нас это не просто работа — это вклад в сохранение и улучшение архитектурного облика родного города. В Барнауле мы изготовили двери для Театра Драмы, Иоанно-Богословской церкви на Балтийской и работаем над проектом двери Храма святого Предтечи Крестителя Господня в Нагорном парке. Однако наша работа не ограничивается рамками нашего города — мы давно вышли на другие регионы России.

