В Барнауле простились с погибшими в авиакатастрофе летчиками Су-34

23 января в Барнауле простились с членами ведущего экипажа Су-34, погибшими 18 января в акватории Японского моря при столкновении с другим бомбардировщиком.

Церемония прощания с майорами — 33-летним Алексеем Овсянниковым и 42-летним Алексеем Пайдыгановым — проходила в ритуальном зале на Титова, 9а.

На церемонию прощания поддержать родственников 22 января военным бортом прибыли сослуживцы погибших пилота и штурмана. Также проститься с военными летчиками пришли педагоги и выпускники Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, летчики аэродрома Лесной. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий провел церемонию отпевания.

Военных летчиков похоронили на Булыгинском кладбище.

Что известно об экипаже

Алексей Овсянников родом из Барнаула. Окончил Алтайскую школу-интернат с первоначальной летной подготовкой, после — Краснодарское авиационное училище летчиков. Бывал в зарубежных командировках. У погибшего летчика остались двое детей.

Алексей Пайдыганов родился в Йошкар-Оле, окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов. Недавно вместе с семьей переехал в Барнаул. Собирался жить здесь после выхода на пенсию. У погибшего остались трое несовершеннолетних сыновей.

Что произошло

18 января в районе Японского моря потерпели крушение бомбардировщики новейшего поколения Су-34, сообщает ИА AmurMedia.

Два самолета столкнулись в воздухе около 8:07 мск. Четверо летчиков катапультировались.

В поисковой операции были задействованы шесть рыболовных судов. Одного пилота удалось оперативно спасти. Позднее моряки с рыболовецкого судна «Электрон» нашли спасательный плот, в котором обнаружили связанное фалом тело пилота в летном шлеме, гидротермокостюме и с пристегнутым парашютом.

Позднее это же судно нашло еще один плот с телом, опутанным парашютом и стропами. Вскоре моряки обнаружили сумку со снабжением, два фрагмента самолета и еще один пустой спасательный плот.

Поиски четвертого летчика продолжаются.

Версии ЧП

Наиболее вероятной причиной ЧП называется ошибка пилотирования, допущенная командиром ведомого самолета в условиях сильной облачности. По всей видимости, при осуществлении одного из маневров он потерял из зоны видимости ведущий борт, а затем решил догнать его, что и привело к столкновению, пишет todaykhv.ru.

По неподтвержденным данным, в столкновении участвовало не два, а три самолета — звеном отрабатывали групповую слетанность. Обломками двух столкнувшихся самолетов повредило двигатель третьего, который смог вернуться на базу.

Потерянные Су-34 входили в состав 277-го бомбардировочного авиационного Млавского полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО. Он дислоцируется на аэродроме Хурба под Комсомольском-на-Амуре.