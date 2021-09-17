В Барнауле провалился аукцион по закупке беговелов для детей-инвалидов

В Барнауле не состоялся аукцион на поставку беговелов детям с ДЦП, которые занимаются в организации « Дети Ангелы Барнаула ». Об этом сообщило Агентство социальной информации.

Это не первый аукцион на приобретение беговелов, который проводит комитет по социальной поддержке администрации города. На первый в июле 2021 года отозвался разработчик и производитель спортивного оборудования для людей с ОВЗ Константин Пономарев.

По его словам, по условиям договора поставщик должен самостоятельно оплатить не только производство, но и доставку беговелов до администрации, обеспечить присутствие своего представителя для подписания актов приема-передачи оборудования, предоставить обеспечение контракта — 30% собственных средств от суммы сделки в виде банковской гарантии в адрес администрации на «непонятный срок».

Более всего предпринимателя возмутило, что если в течение гарантийного срока выявятся недостатки товара, представитель поставщика должен в течение всего лишь одного дня прибыть в Барнаул для их устранения.

На предложение изменить некоторые условия поставки Пономарев получил отказ от администрации Барнаула с мотивировкой: «У нас все так работают», указывает издание.

С такими «чиновничьими уловками» беговелов у детей не будет никогда, уверен бизнесмен.

Также он добавил, что готов отказаться от прибыли, планируя организовать сбор средств для «Ангелов Барнаула».

Беговелы — специальные устройства, которые позволят бегать даже тем детям с ДЦП, которые не могут ходить без поддержки.