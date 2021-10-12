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Жизнь

В Барнауле проверили автобусы на загрязнение атмосферы

Барнаульская полиция проверила общественный транспорт на содержание загрязняющих веществ в выбросах, сообщает мэрия города.

В Барнауле проверили автобусные выхлопы.
В Барнауле проверили автобусные выхлопы.
barnaul.org.

Чиновники и правоохранители измерили содержание загрязняющих веществ в выбросах городского транспорта.

«Рейд провели сотрудники отдела по охране окружающей среды администрации города при поддержке отдела технического надзора ГИБДД», — рассказали в мэрии.

При помощи специального прибора проверили около 20 автобусов.

«Составили два административных материла по статье 8.22 КоАП РФ за выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах», — говорится в сообщении.

Кроме того, два протокола составили за нарушение статьи 8.23 КоАПРФ — за эксплуатацию транспорта с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах.

Ранее сообщили, что барнаульские перевозчики купили подержанные автобусы для обновления устаревшего автопарка.

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