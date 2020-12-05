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Жизнь

В Барнауле проверили, соблюдают ли масочный режим в ночных барах

Представители администрации Ленинского района и краевого Роспотребнадзора, полицейские и народные дружинники прошлись по ночным заведениям Барнаула и выявили нарушения масочного режима, сообщают в городской администрации.

Ночной клуб.
Ночной клуб.
СС0

Всего они обошли четыре организации общественного питания — бары «Неон» «Cubare music hall», «Литра», «Банк Бир», где выявили четыре нарушения указа губернатора Алтайского края «Об использовании гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания».

Администрация района подготовила три акта для привлечения нарушителей к ответственности (два — на физические лица, один — на индивидуального предпринимателя) и еще один Роспотребнадзор.

Напомним, что в Алтайском крае периодически устраивают «масочные» рейды. В частности, 27 ноября Роспотребнадзор проверил общественный транспорт. На водителя без маски был составлен протокол.

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