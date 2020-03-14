В Барнауле пройдет выставка военной техники и приедет «Поезд Победы»

В столице Алтайского края определен план праздничных мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одним из самых зрелищных станет выставка военной техники, запланированная на 8 мая на правом берегу Оби.

Как сообщает официальный сайт города, в этот день для барнаульцев проведут показательные выступления бронетанковой техники воинской части 63753 с участием Т-62, Т-72, Т-80 и БМП.

Также будет организована выставка военной техники и вооружения, образцов летней, зимней военной формы и экипировки военнослужащих для горной, степной, таежной и арктической местностей.

В целом, в Барнауле к 9 мая подготовлено около 120 культурно-массовых мероприятий. Среди них выделяется театрализованная реконструкция «Поезд Победы» — она будет проведена впервые.

Валерий Паршков,

председатель городского комитета по культуре:

Мы хотим показать значение Барнаула, как тылового города, принявшего на свою территорию эвакуированные предприятия и развернувшего в кратчайшие сроки производство вооружения, техники, обмундирования. На территории города и Алтайского края были развернуты 16 госпиталей, нашли приют дети из блокадного Ленинграда. А 9 мая 1945 года перрон вокзала стал местом встречи победителей, возвращавшихся с фронтов.

Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» состоятся в Барнауле 9 мая с 11:00.

Напомним, в столице края в настоящее время проживают 3760 ветеранов Великой Отечественной войны. узников фашистских концлагерей, жителей блокадлного Ленинграда и т.д. Всем им будут вручены юбилейные медали.