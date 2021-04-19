Барнаульцев просят оказывать содействие и не паниковать во время учений спецслужб

20 апреля в Барнауле спецслужбы проведут плановое антитеррористическое учение. Свои навыки будут отрабатывать сотрудники ФСБ, МЧС, полиции, правительства края и другие.

Учения пройдут с 09:00 до 17:00 в основном в Октябрьском районе на спортивной базе СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко".

«Возможно проведение досмотровых мероприятий. Ограничение движения автотранспорта не предусмотрено», — добавили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Оперативный штаб просит барнаульцев с пониманием отнестись к учению, не создавать помех действиям правоохранительных органов, по возможности, оказывая содействие, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации.

1 апреля в Барнауле силовики задержали террориста, планировавшего взорвать мечеть. По данным следствия, барнаулец — сторонник украинской организации, созданной для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении акций «прямого действия» в отношении лиц неславянской внешности и органов госвласти.