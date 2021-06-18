В Барнауле пьяные водители погубили четырех человек

Барнаульская ГИБДД сообщила статистику по ДТП, произошедшим в городе за пять месяцев 2021 года.

С начала 2021 года в Барнауле зарегистрировали 330 ДТП — 10 человек погибли и 391 получили травмы различной степени тяжести.

«С участием водителей, находящихся в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, зарегистрировано 17 ДТП, в которых 4 человека погибли и 19 травмированы», — рассказали в госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что 18 июня в Барнауле пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

«Цель — снижение числа дорожно-транспортных происшествий, которые происходят по вине нетрезвых водителей. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрено административное наказание, а за повторное нарушение — уголовное», — напомнили в полиции.

Ранее начальник алтайской ГИБДД рассказал altapress.ru, почему не хватает порядка на дорогах. Советуем прочитать, если интересно, сколько пьяных водителей ловят в регионе.