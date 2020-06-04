В Барнауле раскопали участок улицы Сиреневой. Что это значит

В настоящее время в Барнауле на разных стадиях выполнения работ по ремонту находится 21 участок дорог, сообщили в администрации города. 1 июня приступили к ремонту участка улицы Сиреневой — поэтому там и идут «раскопки». Кроме этого, в этом году будут отремонтированы еще семь участков.

В 2020 году будет реализован первый этап строительства дороги по улице Сиреневой в границах Взлетной и Балтийской. По данным мэрии, работы на участке протяжностью 364 метра планируют завершить к 30 сентября. Стоимость работ — 32,8 млн рублей.

Проектом предусмотрены строительство проезжей части, тротуаров, парковок, ливневой канализации, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство и озеленение улицы, наружного освещения.

Второй этап предполагает работы участка в границах Балтийской и Власихинской.

Сейчас в городе на разных стадиях выполнения работ находится 21 участок дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт на ул. Сиреневой. Barnaul.org

«На пяти участках работы уже завершены: дорога на поселок Черницк, улицы Новостройка и Пионерская в поселке Черницк, дорога в садоводство „Флора“, улица Опытная станция, на 16 — продолжаются. Можно сказать, что на 50% дорог в рамках нацпроекта мы работаем. Дополнительно в этом году будут отремонтированы еще 7 участков дорог и приступят к реконструкции моста на улице Мамонтова в селе Власиха. В настоящее время проходят конкурсные процедуры по определению подрядной организации», — отметил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.

Перечень 7 участков дорог, которые отремонтируют дополнительно, можно прочитать здесь.