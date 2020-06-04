Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 июня 14°C
Жизнь

В Барнауле раскопали участок улицы Сиреневой. Что это значит

В настоящее время в Барнауле на разных стадиях выполнения работ по ремонту находится 21 участок дорог, сообщили в администрации города. 1 июня приступили к ремонту участка улицы Сиреневой — поэтому там и идут «раскопки». Кроме этого, в этом году будут отремонтированы еще семь участков.

Ремонт на ул. Сиреневой.
Ремонт на ул. Сиреневой.
Barnaul.org

В 2020 году будет реализован первый этап строительства дороги по улице Сиреневой в границах Взлетной и Балтийской. По данным мэрии, работы на участке протяжностью 364 метра планируют завершить к 30 сентября. Стоимость работ — 32,8 млн рублей.

Проектом предусмотрены строительство проезжей части, тротуаров, парковок, ливневой канализации, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство и озеленение улицы, наружного освещения.

Второй этап предполагает работы участка в границах Балтийской и Власихинской.

Сейчас в городе на разных стадиях выполнения работ находится 21 участок дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт на ул. Сиреневой.
Ремонт на ул. Сиреневой.
Barnaul.org

«На пяти участках работы уже завершены: дорога на поселок Черницк, улицы Новостройка и Пионерская в поселке Черницк, дорога в садоводство „Флора“, улица Опытная станция, на 16 — продолжаются. Можно сказать, что на 50% дорог в рамках нацпроекта мы работаем.

Дополнительно в этом году будут отремонтированы еще 7 участков дорог и приступят к реконструкции моста на улице Мамонтова в селе Власиха. В настоящее время проходят конкурсные процедуры по определению подрядной организации», — отметил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.

Перечень 7 участков дорог, которые отремонтируют дополнительно, можно прочитать здесь.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость