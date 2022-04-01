В Барнауле раскрыли дерзкую кражу европоддонов, но сами европоддоны не нашли

С жалобой в полицию обратился житель Барнаула, управляющий одной из торговых фирм.
«Заявил, что неизвестные лица похитили с территории организации транспортные тары для груза в количестве 20 штук. Сумма причиненного ущерба составила 6 000 рублей», — рассказали в ведомстве.
Подозреваемого задержали оперативно — им оказался нигде не работающий, ранее судимый за кражу 37-летний местный житель.
Как выяснили полицейские, мужчина на автомобиле заехал на территорию предприятия, загрузил европоддоны и скрылся в неизвестном направлении.
Похищенное имущество изъять не удалось, но мужчина в содеянном признался. Ему грозит до 2 лет лишения свободы за кражу.
Ранее в Барнауле кладовщик хладнокровно украл 11 мешков замороженной горбуши.