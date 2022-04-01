1 апреля
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Жизнь

В Барнауле раскрыли дерзкую кражу европоддонов, но сами европоддоны не нашли

В Алтайском крае мужчину задержали за кражу имущества с территории предприятия, сообщает региональное МВД.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

С жалобой в полицию обратился житель Барнаула, управляющий одной из торговых фирм.

«Заявил, что неизвестные лица похитили с территории организации транспортные тары для груза в количестве 20 штук. Сумма причиненного ущерба составила 6 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемого задержали оперативно — им оказался нигде не работающий, ранее судимый за кражу 37-летний местный житель.

Как выяснили полицейские, мужчина на автомобиле заехал на территорию предприятия, загрузил европоддоны и скрылся в неизвестном направлении.

Похищенное имущество изъять не удалось, но мужчина в содеянном признался. Ему грозит до 2 лет лишения свободы за кражу.

Ранее в Барнауле кладовщик хладнокровно украл 11 мешков замороженной горбуши.

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