27 февраля
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Жизнь

Холодным асфальтом ремонтируют дороги в Барнауле

В Барнауле начали ремонтировать дороги с применением холодного асфальта, сообщает мэрия города.

Ремонт дорог в Барнауле
Ремонт дорог в Барнауле
мэрия Барнаула

Технология холодного асфальта позволяет исправлять покрытие дороги при минусовой температуре.

Таким способом планируют восстановить 40 участков дорог в разных частях города.

В ближайшие дни дорожная служба будет работать на Змеиногорском тракте, на ул. Кутузова от остановки «Кирова» до остановки «Лесной пруд» и на пересечении пр. Красноармейского с ул. Ползунова.

Ночью 27 февраля отремонтировали участки на пр. Ленина, а также в пер. Ядринцева.

Ранее власти Барнаула рассказали, какие дороги отремонтируют в 2023 году, рассказали власти Барнаула.

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