В Барнауле рядом с больницей появился мобильный морг

Пока в хранилище монтируют полки и подключают коммуникации.
«Часто родственники не могут забрать тело — кто-то далеко живет, а кто-то сам болеет, в госпитале», — говорят в минздраве региона.
Установка дополнительного рефрижератора позволит освободить основной морг и оперативнее проводить вскрытие умерших, подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Барнауле организовали третье патологоанатомическое отделение для вскрытия пациентов с коронавирусом, чтобы разгрузить специалистов, которые работают в крайне напряженном графике.