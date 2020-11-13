В Барнауле рядом с больницей появился мобильный морг

Хранилище для тел умерших на 27 мест появилось около горбольницы № 11 в Барнауле. Там будут храниться вскрытые тела, которые по разным причинам не забирают родственники, пишет «Толк».

Пока в хранилище монтируют полки и подключают коммуникации.

«Часто родственники не могут забрать тело — кто-то далеко живет, а кто-то сам болеет, в госпитале», — говорят в минздраве региона.

Установка дополнительного рефрижератора позволит освободить основной морг и оперативнее проводить вскрытие умерших, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Барнауле организовали третье патологоанатомическое отделение для вскрытия пациентов с коронавирусом, чтобы разгрузить специалистов, которые работают в крайне напряженном графике.