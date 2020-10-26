Новое патологоанатомическое отделение открыли в Барнауле вслед за расконсервацией морга

В Барнауле организовали третье патологоанатомическое отделение для вскрытия пациентов с коронавирусом, чтобы разгрузить специалистов, которые работают в крайне напряженном графике.

Для этих целей краевой минздрав выделил патологоанатомическое отделение Центра охраны материнства и детства, где работают два специалиста.

«Вскрытия, которые производились там ранее, перенесены на площадку Краевой клинической больницы», — сообщили власти.

Также к работе привлекли трех патологоанатомов из числа сотрудников профильной кафедры медуниверситета.

До этого минздрав Алтайского края принял решение использовать морг горбольницы № 3 Барнаула, чтобы хранить там умерших от коронавируса.

Трупы в подвале

Ранее соцсетях появилось видео, которое сняли в подвальном помещении, «заваленном трупами». Многие пользователи подумали, что это очередной пугающий фейк, но, как оказалось, кадры достоверные. Их сняли в барнаульской больнице № 12, где находится ковидный госпиталь.

Позже в печально известном подвале оборудовали специальную комнату, где разместили тела умерших. В помещении соблюдается необходимый температурный режим.

По данным на 26 октября, в Алтайском крае умерло 715 пациентов с подтвержденным коронавирусом.