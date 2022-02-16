В Барнауле с начала февраля выявили 34 тыс. случаев ковида. Почти как за все время пандемии

В Алтайском крае, по данным на 16 февраля, зарегистрировали 4557 случаев заболевания коронавирусом и 21 смерть, сообщает региональный оперштаб.

В Барнауле за все время пандемии зарегистрировали 78 590 случаев заражения ковидом. При этом на 1 февраля 2022 года было 44 890 случаев. Таким образом, за 16 февральских дней выявили 33 700 заражений.

Всего в крае инфицированных — 191 515 (в том числе 25 413 детей). Выздоровели — 126 562 пациента, из них за прошедшие сутки — 1 683.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 637 человек.

«Кроме этого, 206 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 99 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 983 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. СС0

«Развернуто 3310 коек, к кислороду имеют подключение 2959, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 467», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 425, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 153.

За весь период наблюдений скончались 9 155 человек с ковидом: из них 21 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 684 человека (по иным причинам — 1 471).

По данным на 16 февраля: прививается 1 321 794 человека: получили первую вакцину — 66 973 (в том числе 1 680 детей в возрасте 12−17 лет), полностью вакцинированы — 1 171 016, повторно вакцинировались — 83 805.

Ранее в Алтайском крае усилили коронавирусную «горячую линию».