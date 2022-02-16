В Барнауле с начала февраля выявили 34 тыс. случаев ковида. Почти как за все время пандемии

В Барнауле за все время пандемии зарегистрировали 78 590 случаев заражения ковидом. При этом на 1 февраля 2022 года было 44 890 случаев. Таким образом, за 16 февральских дней выявили 33 700 заражений.
Всего в крае инфицированных — 191 515 (в том числе 25 413 детей). Выздоровели — 126 562 пациента, из них за прошедшие сутки — 1 683.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 637 человек.
«Кроме этого, 206 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 99 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 983 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.
«Развернуто 3310 коек, к кислороду имеют подключение 2959, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 467», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 425, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 153.
За весь период наблюдений скончались 9 155 человек с ковидом: из них 21 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 684 человека (по иным причинам — 1 471).
По данным на 16 февраля: прививается 1 321 794 человека: получили первую вакцину — 66 973 (в том числе 1 680 детей в возрасте 12−17 лет), полностью вакцинированы — 1 171 016, повторно вакцинировались — 83 805.
Ранее в Алтайском крае усилили коронавирусную «горячую линию».
Новые случаи:
Барнаул — 2740, Алейский район — 27, Алтайский район — 9, Баевский район — 3, г. Бийск — 288, Бийский район — 12, Благовещенский район — 46, Волчихинский район — 18, Ельцовский район — 24, Завьяловский район — 33, Залесовский район — 44, г. Заринск — 137, Заринский район — 3, Змеиногорский район — 27, Зональный район — 36, Калманский район — 36, г. Камень-на-Оби — 144, Каменский район — 17, Ключевский район — 20, Косихинский район — 36, Красногорский район — 6, Краснощековский район — 29, Крутихинский район — 1, Кулундинский район — 47, Кытмановский район — 1, Локтевский район — 4, Мамонтовский район — 35, Михайловский район — 1, Немецкий национальный район — 20, Новичихинский район — 2, г. Новоалтайск — 106, Павловский район — 45, Первомайский район — 32, Петропавловский район — 2, Поспелихинский район — 39, Ребрихинский район — 35, Родинский район — 1, Романовский район — 33, г. Рубцовск — 48, г. Славгород — 69, Смоленский район — 28, Советский район — 23, Солонешенский район — 1, Солтонский район — 5, Табунский район — 1, Тальменский район — 40, Тогульский район — 36, Топчихинский район — 33, Троицкий район — 35, Тюменцевский район — 11, Угловский район — 12, Усть-Пристанский район — 4, Хабарский район — 14, Целинный район — 46, Чарышский район — 8, Шелаболихинский район — 3, Шипуновский район — 1.