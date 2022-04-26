В Барнауле с приходом хорошей погоды возобновили нанесение дорожной разметки по ночам

«Свежая разметка, нанесенная краской, появилась на участках проспектов Ленина и Социалистического, термопластиком — на участках Павловского тракта, проспекта Красноармейского, улицы Молодежной», — рассказали в мэрии.
До 25 мая краской обновят разметку на пешеходных переходах около 54 детских образовательных учреждений, имеющих выходы на проезжую часть.
До 1 сентября аналогичные работы проведут с применением термопластика.
Рабочие обновляют дорожную разметку преимущественно в ночное время.
«На сегодня рабочие обновили пешеходные переходы возле девяти школ, в том числе в поселках Новомихайловка, Научный Городок, Бельмесево, Центральный, Лесной, селах Гоньба и Лебяжье», — уточнили в мэрии.