26 апреля
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Жизнь

В Барнауле с приходом хорошей погоды возобновили нанесение дорожной разметки по ночам

В Барнауле установилась благоприятная погода, поэтому возобновилась работа по нанесению разметки на дорогах города, сообщает мэрия города.

Нанесение дорожной разметки в Барнауле.
Нанесение дорожной разметки в Барнауле.
barnaul.org

«Свежая разметка, нанесенная краской, появилась на участках проспектов Ленина и Социалистического, термопластиком — на участках Павловского тракта, проспекта Красноармейского, улицы Молодежной», — рассказали в мэрии.

До 25 мая краской обновят разметку на пешеходных переходах около 54 детских образовательных учреждений, имеющих выходы на проезжую часть.

До 1 сентября аналогичные работы проведут с применением термопластика.

Рабочие обновляют дорожную разметку преимущественно в ночное время.

«На сегодня рабочие обновили пешеходные переходы возле девяти школ, в том числе в поселках Новомихайловка, Научный Городок, Бельмесево, Центральный, Лесной, селах Гоньба и Лебяжье», — уточнили в мэрии.

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